Danmarks bedste cykelryttere skal køre i Esbjerg

DM i landevejscykling kører gennem Esbjerg Kommune i slutningen af juni.

Danmarks bedste mandlige og kvindelige cykelryttere kommer til Esbjerg Kommune. Det sker den sidste uge i juni, når kommunen lægger veje til DM i landevejscykling for seniorer og U19-ryttere.

Det begynder med enkeltstart torsdag den 27. juni. Lørdag den 29. og søndag den 30. juni køres linjeløb, hvor hver klasse starter samlet i Ribe - og slutter med at køre over målstregen i Esbjerg.

Begejstret borgmester

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, (V), ser frem til den store begivenhed.

- Vi glæder os rigtig meget til at være vært for den store cykelfest. Efterhånden ser man en stor interesse for både nationale og internationale cykelløb. Og vi har jo tidligere haft etaper i Post Danmark Rundt, som har tiltrukket mange mennesker, siger Jesper Frost Rasmussen.

Esbjerg Kommune byder på et forholdsvist fladt terræn.

Det blæser jo en del ved vestkysten, så det skal rytterne forholde sig til. Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg.

- Vi har ikke de store bakker, men rytterne bliver udfordret alligevel. Det blæser jo en del ved vestkysten, så det skal rytterne forholde sig til, siger Jesper Frost Rasmussen.

Bjarne Riis' står bag favoritter

Bag løbet står Esbjerg Kommune, Danmarks Cykle Union og Esbjerg Cykle Ring. Ruterne blev tirsdag offentliggjort på et pressemøde i Esbjerg.

Med på pressemødet var de danske cykelryttere Martin Mortensen og Michael Carbel, som kører for Bjarne Riis' cykelhold Team Waoo Cycling. Begge kører med om DM-titlen til sommer.