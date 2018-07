Esbjerg fylder 150 år: Danmarks Chicago blev storby ved et tilfælde

Danmarks yngste storby. Danmarks Chicago. Danmarks offshore- og energihovedstad.

Esbjerg er blevet kaldt mange ting gennem tiden. Selvom det ikke længere stinker af fisk i landets vestligste storby, lugter der stadig af penge.

Og Danmarks femtestørste by opstod faktisk ved lidt af et tilfælde.

Efter krigen i 1864 mistede Danmark Sydslesvig og dermed også Hamborg, der var en vigtig eksporthavn. Derfor anlagde man havnen netop i Esbjerg, fordi havet ud for kysten hurtigt blev dybt - og det gav mindre gravearbejde.

Uden havn, ingen by. Dengang var der kun 23 indbyggere i den by, der i dag tæller over 72.000 mennesker. Området ved havnen var indtil da øde og næsten ubeboet.

Esbjerg har også fået ry for at være Danmarks Chicago.

Ikke fordi byen også ligger ud til vand, men fordi byen hurtigt efter havnens åbning oplevede høj vækst og befolkningstilgang.

Byen tiltrak fiskere fra hele den jyske vestkyst, der havde fået øje på mulighederne med den nye havn. Med jernbane til byen var der mulighed for at sælge og eksportere fisk.

Esbjerg fik Danmarks største fiskerihavn. Den er udvidet ad flere omgange, men Dokhavnen består endnu og kaldes Esbjergs vugge. Først var der 250 meter kaj, i dag er der flere kilometer og nye på vej.

Der forventes mere end 500.000 gæster, når en flåde af mere end 60 klassiske sejlskibe anløber Esbjerg Havn. Det sker som led i fejringen af byens jubilæum.

The Tall Ships Races 2018 finder sted fra den 18. til den 21. juli og er højdepunktet i fejringen af jubilæet.

I august finder næste jubilæumsarrangemnet sted. Esbjerg Festuge er med sine over 200 forskellige arrangementer Sydjyllands største kulturelle arrangement, der på sidstedagen sluttes af med et festfyrværkeri.

Festugen løber fra 10. til 18. august.

Tidslinje: De vigtigste begivenheder i Esbjergs historie

1867

Esbjerg er en bebyggelse bestående af 23 indbyggere i to gårde og tre huse.



1868

Esbjerg Havn anlægges.



1870

Esbjerg har 400 indbyggere.



1874

Den 15. august åbner havnen for besejling, men bliver først helt færdig i 1878.



1890'erne

Fiskerierhvervet vokser voldsomt.



1901

13.000 indbyggere. Byen bliver købsstad.



1910

Esbjerg er Danmarks ottende største by med 18.000 indbyggere.



1939

Esbjerg bombarderes af et Royal Air Force fly den 4. september.



1940

Indbyggertallet er vokset til 33.000.



1950

Nu bor der 48.000 mennesker i byen.



1961

Esbjerg fB vinder det danske mesterskab i fodbold for første gang. Senere er det blevet til yderligere fire mesterskaber i årene 1962, 1963, 1965 og 1979.



1965

Indbyggertallet er over 55.000.



1969

Esbjerg Ishockey Klub vinder sit første danmarksmesterskab.



1970

Over 600 fiskerfartøjer hører hjemme i Esbjerg.



1973

Offshoreeventyret begynder. Eftersøgningen af olie i Nordsøen giver resultat, og med energikrisen i 1973 blev udvindingen rentabel.



1997

Musikhuset Esbjerg bygges. Det er tegnet af de verdensberømte arkitekter Jan og Jørn Utzon.



2002

Havmøllepark Horns Rev1 åbner i Nordsøen og bliver begyndelsen på endnu et offshoreeventyr for byen.



2007

Esbjerg Kommune udvides med Bramming og Ribe kommuner samt Grimstrup Sogn.



2013

Østhavnen indvies.



2016

Team Esbjergs håndboldkvinder vinder deres første danmarksmesterskab.



2017

Shoppingcentret Broen Shopping åbner.



2018

Danmarks femte største by. Indbyggertallet ligger 1. januar på 72.398.



Kilder: Esbjerg Kommune, Wikipedia, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Danmarks Statistik