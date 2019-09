Esbjerg fyrer John Lammers som cheftræner

Fodboldklubben Esbjerg afbryder samarbejdet med cheftræner John Lammers med øjeblikkelig virkning. Assistenten Claus Nørgaard tager midlertidigt over.

Esbjerg fB har afbrudt samarbejdet med John Lammers med øjeblikkelig på grund af manglende sportslige resultater, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Assistenttræner Claus Nørgaard tager over, indtil den rette afløser er på plads.

Beslutningen er ifølge klubben blev taget efter 0-3-nederlaget mod Randers FC søndag.

Sportschef Jimmi Nagel Jacobsen takker i pressemeddelelsen Lammers for tiden i EfB, der både gav en oprykning til Superligaen og et sæt bronzemedaljer.

- Vi har meget at takke John Lammers for, men vi må også erkende, at vi i øjeblikket befinder os et sted, hvor resultaterne ikke er tilfredsstillende, siger han.

Lammers kom til EfB i juni 2017, da holdet netop var rykket ud af Superligaen.

Claus Nørgaard tiltrådte som assistenttræner i sommers, efter han i december sidste år blev fyret som cheftræner i Sønderjyske.