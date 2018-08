Esbjerg-idé kan sikre millioner til landets ældre

Når regeringen vil sætte 400 millioner kroner af til at bekæmpe ensomhed hos ældre, sker det på baggrund af ministerens besøg i Esbjerg.

Ældreminister Thyra Frank (LA) og regeringen har i et nyt finanslovsforslag sat 400 millioner kroner af til at bekæmpe ensomhed, sorg og selvmord blandt ældre borgere.

Penge skal sendes ud til kommunerne, og inspirationen til forslaget kommer blandt andet fra ministerens besøg i Esbjerg Kommune.

Læs også Kaffeslabberas og fællesskab holder Egon Zorning sund og rask

Her har kommunen ansat en netværkskoordinator, der hjælper ældre borgere med at finde nye bekendtskaber igennem fælles interesser.

For direktøren for sundhedsforvaltningen i Esbjerg Kommune var besøget et tegn på, at kommunen følger med tiden.

- Det betyder, at vi fortsat vil prøve at være på forkant med udviklingen i samfundet, så vi kan give vores borgere et godt og værdigt liv, siger Arne Nikolajsen til TV SYD.

00:19 Arne Nikolajsen, der er direktør for sundhedsforvaltningen i Esbjerg Kommune, er klar til at udvide hjælpen til kommunens ældre borgere. Luk video

Finansåret følger kalenderåret, og kommer støtten fra staten ud til kommunerne næste år, så er Esbjerg klar med mere støtte til de ældre.

- Får vi midlerne, så udvider vi. I dag har vi en netværkskoordinator, men så får vi mulighed for at få tre, og så kan vi udvide det både til Ribe og Bramming, så hele kommunens ældre segment får glæde af det her, siger Arne Nikolajsen.

Ministeren: Vi har et ansvar for at hjælpe de ældre

Ensomhed er en udfordring for ældre borgere.

Ifølge Ældresagen er 50.000 danskere over 65 år ensomme, og ifølge Region Midtjylland øger vedvarende ensomhed risikoen for en række helbredsproblemer som forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, søvnforstyrrelse og depression.

- Vi har et ansvar for at hjælpe de ældre bedre, end vi gør nu. Vi skal gøre mere for at finde dem og hjælpe dem med at bryde ensomheden, siger Thyra Frank i en pressemeddelelse.