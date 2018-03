Esbjerg Havn sætter ny rekord

Esbjerg Havn vokser fortsat og nåede sidste år en omsætning på 235,5 millioner kroner og præsterede et overskud på 80,7 millioner kroner.

Esbjerg Havn har tirsdag formiddag offentliggjort sit regnskab for 2017.

Omsætningen voksede med 2,2 procent i forhold til 2016 og nåede 235,5 millioner kroner, som er ny rekord.

Årets overskud blev på 80,7 millioner kroner.

En stor fremgang i udskibningen af vindmøller er blandt de faktorer, som har været afgørende for årets resultat. Og netop vindenergi giver en stor aktivitet på havnen de næste år frem mod 2020 - og i 2018 vil det i høj grad være anlæggelsen af Horns Rev 3. Desuden ser de positive takter i den internationale olie- og gasindustri i 2017 ud til at fortsætte og for alvor nå til Esbjerg i 2018.

- Det glæder mig, at vi et i jubilæumsår kan præsentere et så solidt regnskab. For det bekræfter, at både byen og havnen er i rigtig god form. Og jeg ser et meget stærkt afsæt for, at vi sammen kan udvikle os endnu mere over de næste mange år, siger bestyrelsesformand Flemming N. Enevoldsen i en kommentar til regnskabet.