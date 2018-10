Esbjerg Havn vil rive 119 år gammel bygning ned: Nu skal der være p-pladser og veje

Står det til Esbjerg Havn, skal der være p-pladser og et større vejkryds, hvor en gammel bygning står i dag. Esbjerg Byfond raser: Bygningen er en del af Esbjergs vugge og skal bevares.

Esbjerg Havns direktør stikker nøglen i låsen og drejer om.

- Jeg skulle lige finde ud af, hvor nøglen var, for det er ikke just hver dag, vi kommer her, siger Ole Ingrisch.

Indenfor i bygningen - kaldet Det Gule Palæ sagt med et bølgeskvulp af ironi i stemmen - dukker der et stort set tomt lokale op. Kraftige loftbjælker og træstøtter bærer bygningen.

- Det står helt autentisk, siger havnedirektøren.

Syge køer i palæet

Rum ved siden af fungerede en gang som båse. For bygningen blev brugt til at opstalde karantæneramte kvæg i tiden med skibstransport med dyrene mellem Esbjerg og England.

Nu skal karantænebygningen rives ned. I hvert fald hvis det står til ejeren: Esbjerg Havn. Herfra er der sendt en ansøgning til kommunen om at få lov til at rive det ned.

Det var herfra byen opstod. Den bør ikke rives ned. Formand for Esbjerg Byfond, Helene Plet.

Plads til P-pladser

- Vi vil gerne bruge området til at forbedre det trafikerede kryds, hvor der kommer mange lastbiler, almindelige biler, gående og cyklende. Og så vil vi gerne give plads til nogle p-pladser, som der er mangel af her på havnen, siger Esbjerg Havns direktør Ole Ingrisch.

Det vil Esbjerg Byfond modsætte sig, siger formanden for fonden, der rådgiver byrådet om renoveringer af bevaringsværdige bygninger, Helene Plet.

Esbjergs vugge

- Karantænebygningen er en vigtig og helt unik brik blandt flere her på Dokhavnen, som er Esbjergs vugge. Det var herfra byen opstod. Den bør ikke rives ned, siger hun og tilføjer:

- I Danmark har man udpeget 25 industriminder, og Dokhavnen er en af dem. Det i sig selv er noget helt særligt.

Ole Ingrisch ønsker bedre vejkryds og p-pladser dér, hvor Det Gule Palæ ligger.

Palæet på museum

Esbjerg Havns plan er, at rive karantænebygningen ned og genopføre den på Fiskeri- og Søfartsmuseets område.

- Det er jo Esbjergs historie, man samler op der, hvor der også er plads til det. At gøre det på den måde, kender man jo fra andre steder som for eksempel Den gamle By i Aarhus´og Frilandsmuseet. Man bevarer altså kulturarven ved at flytte husene til et sted, hvor man kan passe på dem, siger Ole Ingrisch.

Ja, det er rigtigt. Det har en pris. Men vi har ikke brug for bygningen mere. Havnedirektør Ole Ingrisch

Plet: Den mister sin værdi

Men den idé synes Esbjerg Byfonds formand slet ikke om:

- Man tager bygningen væk fra sin sammenhæng. Den mister på den måde helt sin værdi, og det vil ikke give mening, siger Helene Plet.

Det erkender Ole Ingrisch:

- Ja, det er rigtigt. Det har en pris. Men vi har ikke brug for bygningen mere.

Paradoksalt

I begyndelsen var bygningen hvidt med rødt tegltag. I dag er det gult og med moderne sort glaseret tegltag.

Bygningen er kendt af esbjergenserne. I hvert fald af de, der har deres gang på havnen. Eller bruger den nye landgangsbro mellem midtbyen og havnen for at gå tur på det lille havneområde, der ikke er lukket.

- Nu efter 150 år er byen og havnen endelig blevet forenet med den smukke nye landgangsbro, så virker det jo paradoksalt, at man så vil rive det ned, som man som turist eller besøgende skal herned på havnen for at se, siger hun.

Høringsfasen slutter den 17. oktober. Sagen skal derefter behandles politisk.

Ansøgningen om at nedrivningen fotograferet fra Esbjerg Kommunes hjemmeside.