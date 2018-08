Esbjerg i fornemt og gammelt selskab

Esbjerg Kommune er, som den første kommune i Danmark, blevet optaget i WHOs netværk for aldersvenlige byer.

WHOs netværk for aldersvenlige byer forpligter sig til at blive mere aldersvenlige, og inviteret bliver man, når man allerede har gjort en indsats i den retning.

- Vi er glade og stolte over at komme med, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester, Venstre, Esbjerg til TV SYD.

Netværket omfatter 705 byer i 39 lande

- I Esbjerg Kommune arbejder vi målrettet på at indrette os, så der er plads til alle borgere i alle aldre, siger borgmesteren.

Blandt de indsatser, som Esbjerg Kommune allerede har sat i gang, er seniorbyen Krebsestien, hvor Esbjerg Kommune i nogle år har arbejdet på at skabe et attraktivt plejecenter i tæt kobling til det omgivende lokalsamfund, og hvor blandt andre mennesker med demens bliver inkluderet i et åbent miljø.

Også indsatser, som skal øge livskvaliteten og bekæmpe ensomhed blandt ældre, og gode rehabiliteringstilbud på tværs af sektorer til mennesker med kroniske sygdomme er noget af det, som WHO har lagt vægt på i ansøgningen om optagelse i netværket.

World Health Organisation WHO WHO er FNs sundhedsorganisation med hovedsæde i Genève i Schweitz. 194 medlemslande arbejder for folkesundheden over hele kloden.

Læs mere om WHO's netværk for aldersvenlige byer og kommuner på: https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/