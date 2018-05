Esbjerg jagter den vigtige oprykning

Det er nu, det skal være, hvis Esbjerg FB skal spille i Superligaen efter sommerferien. Torsdag gælder det den første af to playoff-kampe mod Silkeborg.

Skal Esbjerg FB vende tilbage til det bedste selskab efter en enkelt sæson i 1. division, kræver det, at Silkeborg IF bliver besejret samlet over to kampe.

Og det bliver kampe, der kommer til at definere, om sæsonen skal ende i den helt store triumf eller i endnu en fiasko.

- På en skala fra et til 10 er vigtigheden af de her kampe helt oppe på 11, siger Steffen Kristensen, der er formand for fanklubben Blue Knights til TV SYD.

Klubben har de seneste sæsoner haft svært ved at leve op til fortidens styrke.

Siden Esbjerg FB blev pokalmestre i 2013 og efterfølgende klarede sig rigtig godt i Europa League, er det gået ned ad bakke for klubben både sportsligt og økonomisk.

Fem trænere er blevet fyret de seneste tre år, og på to år har der været fire administrerende direktører i klubben.

Frygter slankekur

De manglende sportslige resultater har lavet alvorlige huller i økonomien og har givet underskud i EFB Elitefodbold A/S på henholdsvis 25 og 38 millioner kroner de seneste par år.

Samtidig er egenkapitalen gået fra et plus på tre millioner kroner i 2016 til et minus på 16 millioner kroner i 2017.

Ifølge klubben kan budgettet godt klare endnu en sæson i 1. division, men fanklubformand Steffen Kristensen frygter, at der venter nye nedskæringer, hvis oprykningen glipper.

- Jeg er bange for, at der kommer en slankekur, og at det samtidig betyder, at der kommer færre tilskuere på stadion, siger han.

"Venner af huset" betaler

Sportsjournalist Ole Bruun fra JydskeVestkysten har fulgt Esbjerg FB tæt i mange år. Han mener også, der er kæmpestor forskel på Superliga og 1. division.

- Hvis Esbjerg rykker op, tjener klubben 12 til 18 millioner kroner mere i tv-penge end i 1. division. Nu er det "venner af huset", som holder butikken kørende. Spørgsmålet er så, hvor længe de har lyst til at holde liv i den forretning, hvis klubben ikke kommer i Superligaen, siger Ole Bruun.

Første kamp begynder torsdag klokken 20.15 i Silkeborg. Søndag er der returopgør klokken 18.00 på Blue Water Arena.