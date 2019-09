Esbjerg Kommune giver ytringsfriheden et servicetjek

Efter hård kritik fra flere sider vil Esbjerg Kommune med en ny række initiativer vise sine medarbejdere, at kommunen værner om deres ytringsfrihed.

Efter en temadag for de ansatte i Esbjerg Kommunes familieafdeling blev de ansatte præsenteret for et Power-Point, hvor et punkt på en slide hed: Hold dig fra pressen.

Det fik byrådsmedlemmet Anne Marie Geisler Andersen fra Radikale Venstre til at rette kritik mod kommunens ledelse, men nu vil Esbjerg Kommune rette op på forvirringen omkring ytringsfriheden for de offentlig ansatte.

- En slide med den formuleringen skulle aldrig have været vist. Til gengæld har denne episode åbnet vores øjne for, at vi skal have tydeliggjort de rettigheder, medarbejderne har, når det gælder ytringsfrihed, siger Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen i en pressemeddelese.

Ytringsfriheden er det grundlæggende element i ethvert demokrati. Jesper Frost Rasmussen, borgmester, Esbjerg Kommune

Nye initiativer

Der er flere nye initiativer i kommunen, som skal vise, at Esbjerg Kommune værner om de ansattes ytringsfrihed.

Interne dokumenter, der handler om ytringsfrihed skal have et eftertjek, mens ledere får tilbudt kurser om ytringsfrihed og kommunens politik om ytringsfrihed bliver opdateret.

- Blandt andet skal lederne klædes bedre på til at formidle budskabet om at ytringsfriheden er urokkelig, og den viden skal de dele med hele organisationen. Derudover kigger vi alle interne dokumenter vedrørende ytringsfrihed igennem, og emnet tydeliggøres, hvor der måtte være et behov, siger Rikke Vestergaard, der er kommunaldirektør i Esbjerg Kommune, i pressemeddelelsen.

Borgmesteren mener, det er vigtigt at arbejde videre med emnet, så der ikke opstår forvirring.

- Vi skal i hvert fald have udryddet enhver tvivl om, at vi tager såvel medarbejdernes som lederens ytringsfrihed meget alvorligt. Ytringsfriheden er det grundlæggende element i ethvert demokrati, og den skal vi værne om, siger Jesper Frost Rasmussen.