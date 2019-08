Esbjerg Kommune vil pjække fra nationale test

Folkeskoleeleverne i Esbjerg slipper måske snart for nationale test, efter Esbjerg Kommune overvejer at søge om dispentation fra prøverne. De nationale test vil ikke blive savnet af hverken elever eller lærere.

Eleverne i folkeskolerne i Esbjerg kommune, kan måske se frem til at skulle springe de nationale test over.

Et flertal i Esbjerg Kommunes Børn- og Familieudvalg vil søge om dispensation fra de nationale test.

Forskere fra både Aarhus Universitet og Københavns Universitet har tidligere været ude og kritisere testene. De mener ikke, at testen viser elevernes faglige niveau godt nok.

De nationale test blev indført i 2010 under Lars Løkke Rasmussens (V) regering. Testen skulle give et overblik over elevens færdigheder i fag som dansk, engelsk og matematik.

Testene er adaptive, hvilket vil sige, at svarer eleven forkert på et spørgsmål, får vedkommende et nemmere spørgsmål. Svarer eleven rigtigt på et spørgsmål, får han eller hun et svære spørgsmål. På den måde prøver testen at finde den enkelte elevs niveau.

Men sværhedsgraderne er forældet, og testen bruger ikke lang nok til at finde elevens niveau, konkluderer forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet i et interview til TV2.

- Nogle gange sukker jeg over det

Én af de elever, der har prøvet de nationale test nogle gange, er Christian Spaabæk Bilgrau fra 8.A på Skads Skole Signatur. Han er ikke begejstret for de nationale test.

- Jeg ved godt, at vi skal til nationale test, og nogle gange sukker jeg over det. Jeg synes sgu, det er lidt træls. Testen er lidt svær, og den tager en del tid. Man sidder bare stille og læser de samme opgaver, siger Christian Spaabæk Bilgrau.

Til udsigterne til at slippe for de nationale test, ser Christian Spaabæk Bilgrau en befrielse.

- Jeg synes, at det ville være dejligt. Det vil være befriende, at der ikke er nationale test længere.

Flere af eleverne håber på at kunne slippe for den omstridte prøve. Foto: Jacob Schjødt, TV SYD

Lærer bruger ikke rigtig testen til noget

Klaes Larsen er Christians matematiklærer. Selvom testen er tænkt som et værktøj for skolelærerne, så bruger han dog ikke de nationale test til at se, hvor god Christian er til brøker.

Nogle gange så får man nogle resultater fra testen, som man studser over. Jeg ved, at eleverne kan nogle andre ting end det, som testen viser. Så stoler jeg ikke blindt på testen frem for det, jeg ser i hverdagen. Klaes Larsen, folkeskolelærer på Skads Skole Signatur

- Som udgangspunkt synes jeg egentligt, at test er udmærket. Det er med til at give et overblik over, hvordan eleverne klarer sig i skolen, og hvordan de har det. Lige med de nationale test så er det ikke noget, jeg bruger så meget i min hverdag.

Klaes Larsen mener ikke, at en afskaffelse af de nationale test vil få nogen indvirkning på hans arbejde som lærer. Han kan sagtens undvære dem.

- Hvis man ikke længere bruger de nationale test, så vil det ikke betyde så meget for min hverdag. Vi tager testen, og vi får resultaterne og sender dem hjem til elevens forældre.

De nationale test har faktisk for nogle gange skabt mere forvirring, end de har hjulpet, mener Klaes Larsen.

- Nogle gange så får man nogle resultater fra testen, som man studser over. Jeg ved, at eleverne kan nogle andre ting end det, som testen viser. Så stoler jeg ikke blindt på testen frem for det, jeg ser i hverdagen.

SF: Derfor vil vi søge om dispensation

Det er et flertal i Børn- og Familieudvalget i Esbjerg Kommune, der vil søge om dispensation fra de nationale test.

Hvorfor skal vores elever og lærer bruge tid på noget, der ikke kan bruges til noget som helst. Diana Mose Olsen (F), formand for Børn- og Familieudvalget i Esbjerg Kommune.

Det er man ikke alene om i Esbjerg Kommune. I andre kommuner har man allerede søgt om at fravige fra prøven. Blandt de kommuner er: København, Aarhus og Syddjurs.

Dispensationen kommer blandt andet efter den lange diskussion, der har været, om prøvens evne til at måle elevernes faglige niveau. Det fortæller Diana Mose Olsen (F), der er formand for Børn- og Familieudvalget i Esbjerg Kommune.

- Der er stillet en hel masse spørgsmålstegn om, hvorvidt den kan bruges til noget. I den anledning er der sat en undersøgelse i gang. Derfor siger vi, indtil man finder ud af, hvad testen kan bruges til, så giv os dispensation til at fravige for de nationale test i hele folkeskolen. Hvorfor skal vores elever og lærer bruge tid på noget, der ikke kan bruges til noget som helst.

Diana Mose Olsen (F) er i det hele taget ikke særlig tilfreds med en af testens formål. Nemlig at rangere skoler efter fagligt niveau.

- I det hele taget synes jeg, at det med at teste børn, for at rangere skoler, er en dårlig idé. Jeg er med på at test kan være fint, hvis vores lærer kan bruge det til noget, siger hun.