Team Esbjergs håndboldkvinder tabte udekampen mod Viborg med 28-21.

Efter en skuffende indsats blev det ikke til point i onsdagens kamp i Viborg. Team Esbjerg fik aldrig rigtig spillet til at fungere, og efter at holdet var bagud med 14-11 efter 1. halvleg, blev det til et klart nederlag på 7 mål.

Nederlaget betyder, at Team Esbjerg er på sjettepladsen i tabellen. Nu otte point efter førerholdet København K.

Team Esbjerg spiller igen den 22. januar. Her gælder det TTH Holstebro på udebane.