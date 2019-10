Esbjerg samlede 1.762.000 kroner ind til Knæk Cancer

Med mere end 100 sponsorer, masser af frivillige og 450 gæster blev der skabt et rekordstort resultat af Esbjerg Knækker Cancer.

Esbjerg Knækker Cancer fandt sted sammen med TV2’s landsdækkende Knæk Cancer Show lørdag, hvorunder der også blev sendt direkte indslag fra Esbjerg, hvor de mange gæster, fordelt ved 54 flotte festborde, nød en festaften og samtidig samlede penge ind til kampen mod kræft.

Søndag formiddag blev resultatet opgjort til 1.762.000 kroner til stor glæde og stolthed hos formanden for Esbjerg Knækker Cancer,

- Det var en strålende aften. Vi skylder stor tak til de mange gæster og de frivillige, der arbejder for arrangementet før, under og efter, siger Martin Nyborg-Lindinger til TV SYD. Han fortæller også, at man allerede har besluttet at lave et lignende arrangement næste år.

De 1.762.000 kroner indgår i det samlede landsresultat for Knæk Cancer-ugen, der løber op i 145.373.818 kroner. De indsamlede penge går blandt andet til kræftforskning, forebyggelse og patientstøtte.

Hos Kræftens Bekæmpelse er der glæde over den store opbakning.

Mens beløbet nåede over sidste års indsamlede beløb på knap 142 millioner kroner, så nåede det ikke at slå rekorden på 160 millioner kroner fra 2016.

Pengene går blandt andet til Børnecancerfonden, et nationalt forskningscenter med fokus på blodprøver, der kan måle kræft-dna, og til en undersøgelse af, hvordan kræftbehandlingen af ældre kan forbedres, da næsten hver anden kræftpatient er over 70 år.