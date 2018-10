Esbjerg-selskab indgår kæmpe fusion

Energiselskabet SE fra Esbjerg slår nu pjalterne sammen med selskabet Eniig i Silkeborg.

1.500 sydjyder møder 1.000 midtjyder, når de to energiselskaber fusionerer under navnet Norlys. Sammen vil de dække 40 procent af danmarkskortet med 709.000 andelshavere og mere end en million husstande som tv- og internetkunder.

Det er Danmarks mest oplagte fusion. Jens Erik Platz, formand for SE

Ifølge formand for SE, Jens Erik Platz, er selskaberne i energibranchen et af de steder, hvor der er behov for fusioner.

- Den her branche består af mange mindre virksomheder, så der skal ske noget, siger han til TV SYD.

SE-formanden kalder det kommende samarbejde for Danmarks mest oplagte fusion med to ligeværdige selskaber med samme værdisæt og geografisk sammenhæng.

De sidste skridt mangler

Arbejdet med fusionen har været undervejs - det meste af 2018. Håndtrykket mellem de to administrerende direktører er givet, og begge bestyrelser har skrevet under på en kontrakt om fusionen.

Nu mangler kun den endelige godkendelse fra repræsentantskaberne, der skal mødes om fusionen den 5. november. 2/3 af repræsentantskabet skal sige ’ja’, før den går igennem.

- Vi får et selskab som bliver meget, meget stærkt. Vi vil kunne blive en aktiv medspiller i den grønne omstilling, siger Jens Erik Platz, der har en god mavefornemmelse.

Norlys får hovedsæde i Silkeborg, mens der vil ligge afdelinger i Aalborg, Esbjerg, Aarhus og Sønderborg.

18 milliarder i banken

Det fusionerede selskab vil få en egenkapital på cirka 18 milliarder kroner og en omsætning på cirka otte milliarder kroner.

Et af parternes projekter i forbindelse med fusioneringen er at gøre højhastighedsinternet tilgængeligt for alle andelshavere ved udgangen af 2023.

Hvis repræsentantskabet godkender fusionen, overgår sagen til konkurrencemyndighederne, der skal behandle den.