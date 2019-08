Esbjerg siger mål-løst farvel til Europa

Esbjerg fB kunne heller ikke score i returkampen mod Shaktyor Soligorsk på Blue Water Arena - og er ude af Europa League med et samlet nederlag på 2-0.

Esbjerg kunne trods mange chancer ikke score i returopgøret mod Shaktyor Soligorsk, der sluttede 0-0.

4.517 tilskuere så en dramatisk afslutning, hvor den hviderussiske modstander kun var 10 mand på banen efter en udvisning.

Esbjerg pressede hårdt for en scoring og havde adskillige skud på stolpen i kampens sidste 10 minutter - men altså forgæves og dermed farvel til Europa League i anden kvalifikationsrunde uden at score et eneste mål i de to kampe.

Næste opgave for Esbjerg fB bliver søndagens hjemmekamp i Superligaen mod OB.

