Esbjerg skal uddanne læger

Nu bliver det muligt at uddanne sig som læge i Esbjerg. Al erfaring viser nemlig, at mange bliver i landsdelen, hvor de uddanner sig, så håbet er, at lægemanglen i yderområderne på den måde vil blive mindre.

Manglen på læger i Danmark og især i yderområderne har fået regeringen til at oprette 250 nye studiepladser i medicin samt etablere nye kandidatuddannelser i både Esbjerg og Køge. Al erfaring viser nemlig, at flere studerende slår sig ned i de områder, hvor de også tager deres uddannelse. Det er blandt andet sket i Aalborg, hvor de første lægestuderende begyndte på Aalborg Universitet i 2010. Og succesraten er overbevisende - cirka 80 procent af de udklækkede læger bliver i regionen. Læs også I Nordjylland har de fået nyuddannede læger til at blive Esbjerg får nu 55 studiepladser på kandidatuddannelsen til byen. De 55 medicinstuderende skal tage deres bachelor på Syddansk Universitet i Odense, og kan så fra 2022 begynde på deres kandidatuddannelse i Esbjerg. Syddansk Universitet øger antallet af medicinstuderende fra 288 til 343 fra sommeren 2019. I alt øger regeringen lægeuddannelsen med 250 nye studiepladser. Læs også Sundhedsminister ser positivt på lægeuddannelse i Esbjerg