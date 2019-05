Esbjerg slår FC Midtjylland og vinder bronze

Esbjerg vandt søndag 2-1 over FC Midtjylland i Herning, og esbjergenserne får dermed bronzemedaljer.

Esbjerg vandt søndag aften 2-1 over FC Midtjylland i Herning i Superligaens 36. spillerunde, og dermed sikrede Esbjerg sig bronzemedaljer.

Det er første gang i 15 år, at Esbjerg vinder en superligamedalje.

To mål i første halvleg af henholdsvis angriberen Yuri Yakovenko og kantspilleren Adnane Tighadouini sikrede Esbjerg medaljerne.

Kort før pausen reducerede FCM-profilen Evander til 1-2, men Esbjerg holdt stand i resten af kampen.

Med sejren ender Esbjerg på tredjepladsen i Superligaen med 56 point, mens FC Midtjylland ender på andenpladsen med 71 point.

Kampen begyndte i et hæsblæsende tempo, og allerede efter syv minutter kom Esbjerg foran 1-0, da Yakovenko satte foden på et fladt indlæg.

Herefter trak Esbjerg sig længere tilbage på banen for at forsvare resultatet.

Det gav muligheder til hjemmeholdet, og angriberen Junior Brumado kom tæt på, da han headede på overliggeren.

Efter 24 minutter slog Esbjerg i stedet til igen, da bolden landede for fødderne af Adnane Tighadouini, som sparkede den op i nettaget til 2-0.

I det 35. minut reducerede Evander, da han drejede et fladt hjørnespark ind i målet.

Det satte gang i et pres fra FCM, men efter pausen virkede Esbjerg til at have bedre styr på midtjyderne end i første halvleg.

Esbjerg truede kun sjældent FCM's mål, men esbjergenserne formåede at trække tempoet ud af kampen og holde hjemmeholdet fra at komme til store chancer.

Kun to gange i anden halvleg fik FCM afsluttet, men ingen af skuddene blev farlige.

Esbjerg holdt føringen resten af kampen, og dermed kunne klubben fejre at have fået bronzemedaljer for første gang siden 2004.

