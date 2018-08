Esbjergs sportsstjerner hædret med æres-fliser

Esbjerg og byens store idrætsnavne har fået deres Walk of Fame på forpladsen til Blue Water Arena, hvor en lang række udvalgte sportsprofiler har fået deres navne på en flise.

For at kunne komme i betragtning til Walk of Fame Esbjerg, skal man enten individuelt eller som hold have bidraget til Esbjergs idrætshistorie.

Det kan både være med baggrund i resultater lokalt, nationalt og internationalt, men også via personlighed som udøver.

Med passende mellemrum vil det blive vurderet om nye idrætsudøvere skal optages i Walk of Fame Esbjerg.

Foreløbigt er der lagt 42 fliser i Walk of Fame Esbjerg og blandt navnene er bokseren Søren B. Thomsen, ishockeyspilleren Oleg Starkov, taekwondokæmperen Karin Schwartz, svømmeren Jakob Mathiasen, fodboldspilleren Jens Jørn Bertelsen og mange flere.