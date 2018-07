Esbjerg tager imod radioaktivt affald

Radioaktivt affald fra ophugning af boreplatforme skal deponeres på havnen i Esbjerg.

Det bliver i første omgang Esbjerg, der kommer til at tage imod omkring et ton radioaktivt affald, når det amerikanske firma, Modern American Recycling Services (MARS), begynder at hugge boreplatforme op i Frederikshavn.

De kommende år kommer MARS til at ophugge cirka fem boreplatforme om året, og det har hidtil ikke været muligt at finde et sted at deponere det radioaktive affald, der opstår, når boreplatformene hugges op.

Der er tale om en samlet mængde på skønsmæssigt et ton, og det finder jeg uproblematisk i forhold til de 500 ton, der i forvejen står på lageret. Jesper Frost Rasmussen, borgmester, (V), Esbjerg Kommune

Løsningen bliver, at det franske firma Total, som ejer boreplatformene, deponerer det radioaktive affald på sit eget lager på havnen i Esbjerg. Der ligger i forvejen 500 ton radioaktivt affald deponeret i containere hos Total i Esbjerg.

Det er det såkaldte NORM-affald – naturligt forekommende radioaktivt materiale fra undergrunden – der er problemet. NORM er et kendt affaldsprodukt fra olieindustrien. Der er typisk tale om radioaktivt sand eller slam fra undergrunden, og hvis strålingen fra affaldet ligger under Sundhedsstyrelsens grænseværdi for stråling, kan det håndteres på Kommune Kemi i Nyborg. Ligger strålingen derimod over de tilladte grænseværdier, findes der nogle få midlertidige depoter rundt omkring i Danmark. Èt af dem ligger i Esbjerg.

Ikke Esbjergs problem

I Esbjerg accepterer borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), at Total tager imod affaldet fra Nordjylland.

- Der er tale om en samlet mængde på skønsmæssigt et ton, og det finder jeg uproblematisk i forhold til de 500 ton, der i forvejen står på lageret, siger Jesper Frost Rasmussen til TV2 Nord.

Også viceborgmester Susanne Dyreborg (DF) accepterer, at Total tager imod affaldet.

- Men jeg mener ikke, det skal løses lokalt, det her. Jeg mener, det er et problem, vi i Danmark skal finde ud af at løse sammen, siger Susanne Dyreborg til TV SYD.

Problemet med radioaktivt affald fra boreplatforme opstår i disse år i en lang række olieproducerende lande, hvor udtjente boreplatforme skal ophugges.

Når man hører om radioaktivt affald, så er der en rød lampe, der begynder at lyse ret kraftigt, og jeg synes, grænsen er nået. Susanne Dyreborg, viceborgmester, (DF), Esbjerg Kommune

Susanne Dyreborg peger på, at Holland for eksempel løser sit problem ved at sende affaldet til Tyskland, hvor det deponeres i saltminer.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen vil – sammen med borgmesteren i Frederikshavn, Birgit Hansen (S) – lægge pres på Folketinget for at få en national løsning på deponeringen af det radioaktive affald.

Det bakker viceborgmester Susanne Dyreborg op om:

- Som menneske har man det jo sådan, at når man hører om radioaktivt affald, så er der en rød lampe, der begynder at lyse ret kraftigt, og jeg synes, grænsen er nået. Jeg synes det er et problem, uanset om der er tale om 500 eller 2000 ton. Alt over 100 gram så synes jeg faktisk, vi har et problem, så jeg mener, det her skal op på nationalt plan, og det skal det lynhurtigt, siger Susanne Dyreborg til TV SYD.