Esbjergs borgmester i spidsen for Dansk Fjernvarme

Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg, er valgt som ny formand for fjernvarmeselskabernes forening, Dansk Fjernvarme, der har hjemsted i Kolding.

På Dansk Fjernvarmes generalforsamling den 19. april valgte Dansk Fjernvarmes medlemmer ny bestyrelse med 15 medlemmer. Den nye bestyrelse har netop konstitueret sig med Jesper Frost Rasmussen som ny formand.

- Jeg er utrolig glad for at få lov til at stå i spidsen for Dansk Fjernvarme, som over en kort årrække er gået fra at være en teknikker-forening med meget begrænsede ressourcer til i dag at være en af de toneangivende brancheforeninger i energidebatten, siger Jesper Frost Rasmussen i en pressemeddelelse om valget.

Jesper Frost Rasmussen, der blandt andet har en fortid som direktør i DIN Forsyning i Esbjerg og Varde, afløser Uffe Bro, der har siddet i Dansk Fjernvarmes bestyrelse i 30 år, heraf 25 som formand. Uffe Bro blev i forbindelse med foreningens generalforsamling udpeget til æresmedlem af Dansk Fjernvarme.

I den 15 mand store bestyrelse sidder også Morten Juhl Lassen, Hedensted Fjernvarme.

Jesper Frost Rasmussen, (V), er borgmester i Esbjerg Kommune og repræsenterer forsyningsselskabet DIN Forsyning i Dansk Fjernvarme. Han var direktør for DIN Forsyning fra fusionen mellem Varde Forsyning og Esbjerg Forsyning i 2015 og indtil årsskiftet. Han er nu medlem af DIN Forsynings bestyrelse.

Esbjerg er nu stærkt repræsenteret i ledelsen af Dansk Fjernvarme, som har haft Esbjergs tidligere socialdemokratiske folketingsmedlem Kim Mortensen som adm. direktør siden 1. sept. 2011, hvor han forlod Folketinget efter seks år.