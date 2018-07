Esbjergs fans glæder sig til dyre fadøl

Til middag tager Esbjerg hul på sæsonen i den bedste række, hvor fadøllene er dyrere, og hvor det mest handler om overlevelse.

I dag er det alvor for Esbjerg fb. Klubben er tilbage i fodboldens Superliga og lægger kl. 12 ud mod bronzevinderne FC Nordsjælland i Farum. Og der er behersket, vestjysk optimisme.

- Det er en svær kamp at åbne med, men jeg håber og tror, vi får point med hjem. Det er så vigtigt at komme godt fra start, og der er en god stemning, efter vi rykkede op, siger Steffen Kristensen, som er formand for Esbjerg-fanklubben Blue Knights, til TV SYD fra en rasteplads ved Storebælt søndag formiddag.

Steffen Kristensen er på vej sammen med nogle venner til Farum for at overvære Esbjergs Superligacomeback live på stadion.

Kan leve med dyre fadøl

Han følges med otte andre esbjergensiske fans, som bruger det meste af søndagen på at følge de blåhvide favoritter. På en god dag tager det cirka tre timer at køre fra Esbjerg til Farum.

- Det er fedt at være tilbage i Superligaen, hvor vi synes, Esbjerg hører til. 1. division var også ok, for vi havde nogle hyggelige ture til steder som Brabrand og Thisted, hvor man normalt ikke kommer, og hvor fadøllene er billigere end i Superligaen. Men det er lige lidt sjovere at møde Brøndby eller FCK, siger Steffen Kristensen.

Tror på overlevelse

Fans er gode til at drømme, men der er grænser.

Hvis Esbjerg ikke får point, så forventer vi, at de dør med støvlerne på. Steffen Kristensen, formand for fanklubben Blue Knights.

- Vi har ikke den stærkeste trup i Superligaen, men jeg er optimistisk og tror, vi ender på en ottendeplads. Det vigtigste er, at vi overlever. Og hvis Esbjerg ikke får point, så forventer vi, at de dør med støvlerne på, siger Steffen Kristensen.