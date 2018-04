Esports-spiller: Det gør en forskel at spille i en forening

Flere og flere foreninger i DGI har esport på holdoversigten. Lørdag dyster DGI's bedste hold om at blive landsmestre i Counter-Strike og League Of Legends.

”Sådan” bliver der råbt fra den ene computerskærm i Musikhuset i Esbjerg. Glæden over at have pløkket en modstander ned er ikke til at tage fejl af. Jubelscenen varer dog ikke længe.Tavshed og lyden af hurtige klik med musen fylder hurtigt rummet, og esports-spillerne har igen blikket rettet koncentreret mod skærmen.

Bag den ene computerskærm sidder Martin Hygum Andersen. Sammen med sit hold BES Riptides II dyster han om at blive landsmester i skydespillet Counter-Strike. Han drømmer om at blive profesissionel esportsudøver, og han øver sig langt fra kun hjemme på drengeværelset. Et par gange om ugen mødes han med sit esportshold i den lokale idrætsforening og træner.

- Man får en glæde ved at sidde sammen, og det er mere socialt end at sidde hjemme. Det gør også en forskel for spillet, for vi lærer hinanden bedre at kende og får en masse ud af det, siger Martin Hygum Andersen, der spiller for BES Riptides II, til TV SYD.

De unge efterspørger foreninger

I 2008 meldte den første esportsklub sig ind i DGI. Siden dengang er det vokset, og i dag kan man gå til esport i 66 af DGI’s foreninger. Ifølge Mikkel Lykke Kyed, idrætskonsulent ved DGI Esport, er det noget, de unge efterspørger.

- De unge mennesker vil rigtig gerne have noget struktureret træning, og et sted hvor de mødes og kan se hinanden i øjnene i stedet for at mødes på skærmen hele tiden, siger han til TV SYD.

Foreningen gør Martin bedre til esport

Mikkel Lykke Kyed tror, at det gør en stor forskel for de unge, at de ikke bare sidder alene foran computerskærmen og spiller.

- De skal ud i foreningerne og hygge sig der ude sammen med hinanden, så de kan spille sammen og lære lidt om sammenhold, koordinering, og hvordan man tager del i fællesskabet. De former nogle nye venskaber og bliver endnu bedre som hold og som enkeltperson.

Og det er noget af det, Martin Hygum Andersen oplever.

- Vi bliver bedre til spillet ved at gå til esport i en forening. Vi får også mange fordele, og jeg får en masse glæde ved at spille spillet i en forening, og så kan jeg kan komme til events som landsmesterskabet.