Et farverigt farvel til Horsens gamle gågade

Om et par uger begynder håndværkere at pille fliserne op i Horsens gamle gågade. Det er en del af en byfornyelse til 60 millioner kroner. Men 120 meter af den gamle gade får lov at blive - som et kunstværk.

Om kort tid begynder et enormt pillearbejde i Horsens. Alle gågadens fliser skal pilles op som en del af den store byfornyelse til 60 millioner kroner. Nu siger byen farvel til den gamle gådade ved at slippe otte kunstnere løs. De får lov at lave lave et 120 meter langt stykke gadekunst. I slutningen af juni pilles alle fliserne op - også de malede. Gågaden skal renoveres for 60 millioner kroner. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD - Det er sjældent vi får lov til at male på vores gågade, men nu har vi endelig muligheden, fortæller Henriette Ipsen, der er projektkoordinator ved Horsens Kommune. Det er sjældent vi får lov til at male på vores gågade, men nu har vi endelig muligheden. Henriette Ipsen, projektkoordinator, Kultur og Event, Horsens Kommune Udover kunstnerne er folkeskoleelever også inviteret med. Blandt andet har de stået for skabeloner til kunstværkerne. Projektet er et kollektivt farvel til den gamle gågade fra 90'erne, der fra slutningen af måneden bliver pillet op og renoveret. - Det er sjældent vi får lov til at male på vores gågade, men nu har vi endelig muligheden, fortæller Henriette Ipsen, der er projektkoordinator ved Horsens Kommune. Alle sten tages op i slutningen af juni, men ind til da, kan man se de bemalede sten i Horsens gågade.