Et forbilledeligt dansk-tysk mindretalssamarbejde skal på kulturarvliste

Landdagen i Kiel støtter en ansøgning til Unesco, så 'grænselandets mindretalsmodel' kan blive optaget på deres verdensarvsliste.

Det er ikke så let endda at gå fra konfliktfyldte krigstider til at leve i fred og fordragelighed lige op og ned ad hinanden. Ikke desto mindre er det præcist, hvad der er tilfældet ved den dansk/tyske grænse, hvor tyske og danske naboer har lagt fortidens turbulens bag sig.

Det vil man nu have på Unescos verdensarvsliste. Fredag besluttede Landagen i Kiel at støtte ansøgningen om anerkendelse af grænselandets mindretalsmodel som immateriel UNESCO-verdenskulturarv.

De to mindretals-organisationer har samtidigt med delstatsregeringen og den danske regering søgt om optagelse på de nationale UNESCO-lister for ”Samlivet mellem mindretal og flertal i det dansk-tyske grænseland”.

- Det glæder os, at landdagen med så bred en tilslutning støtter vores ansøgning. Mindretalsmodellen i det dansk-tyske grænseland er noget, vi alle kan være stolte over, siger formanden for det danske mindretals kulturelle hovedorganisation SSF, Jon Hardon-Hansen.

Det tyske mindretals formand, Hinrich Jürgensen er også glad for en ansøgning nu også støttes af Landdagen i Kiel:

- Vores fredelige og konstruktive samliv er i de seneste mange årtier løbende vokset og tidligere tiders voldelige og uforsonlige konflikter forekommer yngre generationer uvirkelige. Derfor er det også vigtigt at minde om, hvor vi kommer fra, og at forholdene i dag ikke er nogen selvfølge. Anerkendelse som verdenskulturarv vil give os yderligere støtte til at sikre den kulturelle mangfoldighed også for kommende generationer, siger Hinrich Jürgensen.