Et hit at være murerlærling

Region Syddanmark indtager landets førsteplads, når det kommer til at tiltrække lærlinge - især indenfor murerfaget.

Der er knap så langt mellem murereleverne i undervisningshallen på EUC i Aabenraa. På holdet er der lige nu 16 murerelever.

- Antallet har varieret lidt. Vi har været nede på fire elever og oppe på seks-otte stykker, og så har vi en stigning nu. Det håber vi fortsætter, siger Jørgen Boisen Skjøth, der er murerfaglærer på EUC Syd.

I flere år har Dansk Byggeri råbt og skreget for at få unge til at søge ind i branchen. Og nu ser det ud til bøtten er vendt - ikke mindst region Syddanmark. En af de nye lærlinge er 20-årige Mark Bertz Thomsen.

Det har været svært at finde de rigtige lærlinge, men fremgangen er der heldigvis nu. Thomas Hans, direktør hos murermestrene Thomas Hans i Haderslev

- Jeg ville gerne prøve noget håndværksmæssigt, som jeg altid har været god til, så prøvede jeg murer, for jeg ville følge efter min onkel, siger Mark Bertz Thomsen, der er murerelev, EUC Syd.

På landsplan viser tal fra Undervisningsministeriet, at antallet af lærlinge fra 2016 til 2017 år voksede med 14.5 procent i Bygge og anlægsbranchen. I Region Syddanmark var stigning endnu mere markant - 27,9 procent. I alt 1826 lærlinge. Her er det blandt andet antallet af murerlærlinge, der er vokset med 42,3 procent.

- Det er fedt. Det er rigtig godt for vores erhverv, for hvis vi skal bevare vores kære murerarbejde, så skal er det vigtigt, at der er nogen, der kan udføre det, siger Thomas Hans.

Han er direktør hos murermestrene Thomas Hans i Haderslev, hvor man lige nu har seks lærlinge.

- Det har været svært at finde de rigtige lærlinge, men fremgangen er der heldigvis nu, og vi har nemmere ved det. Vi mærker, der er mange flere, der gerne vil, fortæller direktøren.

Og det vil murerlev Mark Bertz Thomsen også gerne. Han har sin forhåndsaftale på plads og er godt på vej til at blive lærling.

- Det er vigtigt, at man kommer ud og prøver det, man har lært i skolen, og prøver det i det virkelige liv, for der er nogle fif og tricks, som man ikke lærer på skolen, siger Mark Bertz Thomsen.