Et lys blev tændt for 181 hjemløse

Mandag aften blev der i alle større danske byer tændt et lys for hver hjemløs. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

I bidende kulde foran Det gamle Rådhus i Horsens mødtes et lille halvt hundrede mennesker mandag aften klokken 19. De mødtes for at markere, at Horsens har 181 hjemløse.

- I hele landet, i alle større byer bliver der tændt lys i aften. Vi synger et par stille aftensange og tænker på de hjemløse, der er derude i natten, fortæller korshærsleder Kirstine Madsen.

Der er i alt 6.431 hjemløse i Danmark. Tallet kommer fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hvis seneste hjemløsetælling stammer fra begyndelsen af 2019.

Læs også Så mange hjemløse er der i din kommune

I 22 andre byer i det ganske land har Kirkens Korshær også tændt lys. Et lys for hver hjemløs.

- Det ligger dybt i vores DNA, at vi skal være talerør for de hjemløse, der ikke selv giver lyd fra sig, siger Kirstine Madsen fra Kirkens Korshær.

De fremmødte sang først "Solen er så rød mor", derefter var der en kort tale, og så sang de "Du som har skabt millioner af stjerner", og efter et kvarter opløstes mindeforsamlingen, og de genopladelige fyrfadslys blev samlet ind igen.

- Vi håber, at arrangementer som det her kan være med til at skabe opmærksomhed om hjemløse. Der er 6.431 hjemløse i Danmark, og det synes vi, at der skal gøres noget ved, siger Kirstine Madsen.

Læs også Lokalformand for hjemløse: - Kommunen burde skamme sig