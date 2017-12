Et samlet beredskab opfordrer: Pas nu på Foto: Hans Lausten, TV SYD

Et samlet beredskab opfordrer alle til at bruge sikkerhedsbriller. I videoen opfordrer Christian Jørgensen, oversygeplejersker ved Sydvestjysk Sygehuse, Morten List Christiensen, SSP-konsulent ved Esbjerg Kommune, Christian Østergård, Syd- og Sønderjyllands Politi og Morten Friis, indsatsleder ved Sydvestjysk Brandvæsen til at huske brillerne og tage særlige forholdsregler i blæsvejr. Video: Hans Lausten, TV SYD

Tre børn er ramt af fyrværkeriulykker. Det får nu et samlet beredskab til at opfordre folk til at huske sikkerhedsbrillerne og være påpasselige.