Et sjældent syn: Storkene bruger fugleklatter som solcreme

Det er ikke kun os mennesker, der bruger solcreme. Storkene i Smedager skider nemlig på deres ben for at undgå at blive ophedet.

En stork har normalt en hvid fjerdragt og røde ben.

Men kigger man på storkeungerne i reden i Smedager, skulle man næsten tro, at de var i gang med at camouflere sig.

De hvide fjerdragter er næsten grå, fordi de formentligt har været nede at bade i en å, oplyser storkeekspert Mogens Lange. Og de røde ben er næsten helt hvide.

- Storkeungerne skider ned af deres ben for at undgå at blive ophedet. Den hvide farve reflekterer solens stråler, ligesom vi mennesker også helst vil have en hvid t-shirt på, når det er varmt, fortæller storkeekspert Mogens Lange fra Storkene.dk til TV SYD.

Det er første gang i 10 år, at Mogens Lange ser, at storke skider på sig selv i varmen her i Danmark. Det er typisk noget storkene gør i Afrika, hvor det er varmt.

- Det er faktisk rigtigt sjældent, at vi ser det her i Danmark. Så det er bare en indiktation på, at det er virkelig varmt, siger Mogens Lange.

Du kan følge med i storkenes liv i Smedager her.