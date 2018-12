Vejpakken: Et skridt i rigtig retning, men hvem skal håndhæve reglerne?

Hos 3F og chaufførerne selv er den nye vejpakke et skridt i den rigtige retning, men Enhedslistens transportordfører stiller spørgsmålstegn ved håndhævelsen.

Da TV SYDs reporter onsdag besøgte en rasteplads i Padborg, var den nye vejpakke det helt store samtaleemne.

- Det er et skridt i den rigtige retning, siger lastbilchauffør Erik Kjellerup.

Den nye vejpakke fra EU kan betyde nyt lønsystem og nye regler for cabotagekørsel.

Erik Kjellerup har brugt 40 år bag rattet i lastbilen, og han tror, at der vil komme færre østeuropæer på de danske veje, hvis vejpakken bliver stemt igennem.

- Det er nok begrænset, hvilke fordele der vil være for at have dem, siger Erik Kjellerup.

Et stort MEN

I dag må en lastbil fra et andet EU-land køre tre ture i Danmark indenfor syv dage. Så skal lastbilen køre en tur ud af Danmark.

Fagbevægelsen har ikke myndighed til at kalde en lastbil ind til en kontrol og bede om at se chaufførens lønsedler. Henning Hyllested, transportordfører, Enhedslisten

Den nye vejpakke siger det samme - bortset fra at der bliver indført en karensperiode, når den udenlandske lastbil forlader Danmark. Nu skal der i stedet gå fem døgn inden den kan passere grænsen igen.

- Det vil betyde, at trafikken hen over grænsen bare for at få tilladelse til at køre tre nye ture i Danmark vil være er slut. Nu skal de være ude et stykke tid, før de kan komme tilbage, siger Kim Brandt, der er afdelingsleder i 3F Aabenraa.

Den nye vejpakke skal først hele vejen igennem EU og i sidste ende vedtages i EU-Parlamentet. Planen er, at reglerne skal træde i kraft 30. juli 2020. Foto: Troels Sørensen, TV SYD

De nye regler siger også, at de udenlandske chauffører skal lønnes efter danske forhold, når de kører cabotage her i landet. Men der er ifølge transportordfører for Enhedslisten, Henning Hyllested, et stort MEN:

- Det er blevet stjerneklart i forhandlingerne, som vi har haft i Transportministeriet, at den danske regering ikke vil håndhæve udstationeringsreglerne - altså de regler, der siger, at de udenlandske chauffører skal lønnes efter danske løn- og arbejdsforhold. Dem vil regeringen ikke håndhæve.

En umulig opgave

Hvis regeringen fralægger sig ansvaret med at håndhæve de nye regler, så er vi lige vidt. Henning Hyllested, transportordfører, Enhedslisten

Ifølge Henning Hyllested henviser regeringen til den danske arbejdsmarkedsmodel, som siger, at det er fagbevægelsen, der skal sikre, at løn- og arbejdsforholdene håndhæves.

At forvente en sådan håndhævelse fra fagbevægelens side, er komplet umulig, mener Henning Hyllested.

- Fagbevægelsen har ikke myndighed til at kalde en lastbil ind til en kontrol og bede om at se chaufførens lønsedler. Det er kun politiet, der kan gøre det, men vi snakker jo om tusindvis af transportere ind og ud over grænsen hver eneste dag. Det er fuldkommen umuligt, siger Henning Hyllested og tilføjer:

- Hvis regeringen fralægger sig ansvaret med at håndhæve de nye regler, så er vi lige vidt - trods de forbedringer, der trods alt er i vejpakken.

Løft til en udskældt branche

Den nye vejpakke skal først hele vejen igennem EU og i sidste ende vedtages i EU-Parlamentet. Planen er, at reglerne skal træde i kraft 30. juli 2020.

Ifølge 3F kan vejpakken være et vigtigt skridt på vej mod langt bedre forhold i en branche, der ofte er udskældt.

- Jeg håber på sigt, at det her vil være med til at give transporterhvervet i Danmark et løft op, så flere unge vil synes, at det kunne være interessant at køre lastbil, siger Kim Brandt.