Et skud blev affyret på politistation i Horsens

Politiet har afspærret politistation i Horsens efter vådeskudsulykke. Ingen blev ramt.

Et skud er onsdag blevet affyret på politistationen i Horsens. Ingen er blevet ramt af skuddet, som blev afgivet af en ansat i politiet, skriver Horsens Folkeblad.

Sydøstjyllands Politi har overladt undersøgelsen af sagen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP.

DUP oplyser til Horsens Folkeblad, at ingen er blevet anholdt eller sigtet i sagen.

På grund af episoden har politiet afspærret området ved politistationen på Holmboes Allé.

Hos DUP siger kontorchef Karina Toftgaard Matthiesen til Ritzau, at man har sendt to efterforskere til politistationen. Hun kan onsdag først på eftermiddagen ikke sige, om afspærringen skyldes, at projektilet er havnet ude i det fri.

- Vi fik orienteringen i formiddag. Vi har overtaget efterforskningen, fordi man ikke kan udelukke, at der er sket en tjenesteforsømmelse, forklarer kontorchefen.

/ritzau/