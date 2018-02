Et solouheld på E45 har betydet langsom trafik

En mand har siddet fastklemt i sin bil på motorvejen, efter han mistede herredømmet over den og rullede rundt på vejen. Uheldet er sket på E45 ved Rødekro.

En mand forulykkede torsdag kort før klokken 11.30 i sin bil på motorvejen nord for Rødekro.

Ifølge politiet er der tale om et solouheld, hvor manden mistede herredømmet over bilen, så han kørte op over en vold, rullede rundt og endte tilbage på motorvejen, hvor han sad fastklemt i bilen.

Manden sad fastklemt i sin bil efter soloulykken, og er kørt til kontrol på skadestuen. Foto: LocalEyes

Manden er ifølge vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann kørt til kontrol på skadestuen, og ser ikke ud til at være kommet alvorligt til skade.

Uheldet har givet kø på strækningen, men vejen skulle nu igen være farbar.

Brand, redning, ambulance og politi sendt til færdselsuheld på Sønderjyske Motorvej nordgående nord for Rødekro. Forventes at give trafikale problemer. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 8, 2018

