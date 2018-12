Et træ gror op af gulvet

I Esbjerg er et kæmpe træ skudt op midt på hovedbiblioteket.

Igennem de sidste to år er hovedbiblioteket i Esbjerg blevet renoveret. Nu kommer det seneste skud på stammen. Et kæmpe fortælletræ, der strækker sig hele vejen fra gulv til loft.

Det skal bruges til at udbrede den gode fortælling. Om livet, verden og om Esbjerg og vores egn, siger bibliotekschef på Esbjergs hovedbibliotek Annette Brøchner Lindgaard til TV SYD.

Sådan så det ud, da træet blev bygget op inde på biblioteket. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Træet er stort nok til, at man kan klatre op og sidde på rødderne eller kravle op langs stammen og ind i træet, hvor der er plads til at gemme sig med en bog.

Mads Hansen på 10 år fra Esbjerg er kravlet op i træet.

- Det er fedt, for de manglede en eller anden ting, der viste, at det her er et bibliotek, og her kan man gøre, hvad man vil. Man kan læse en krimi, et eventyr eller faktabog, alt hvad man vil, siger han til TV SYD.

Læs også Nyt spil skal gøre børn til bedre biblioteksbrugere

Og det er ifølge chefbibliotekaren er det ikke tilfældigt, at der lige skal være et træ i midten af biblioteket.

- Det er fordi biblioteket er også et fortællertræ. Det er et sted, hvor fortællingen bor, har dybe rødder og vokser op i himlen, og hvor man kan få overblik over hele verden.

Sådan så det ud, da træet blev bygget op inde på biblioteket. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Og i fremtiden vil man også kunne se træet slå rødder og skyde op andre steder i kommunen.

- Det er meningen af det skal brede sig ud til hel kommunen. Fortællingen om livet, og hvad det er for et sted vi bor. Det er til alle mennesker og alle har taget positivt imod det. Alle der får forklaret, hvad det er, får lys i øjnene, og det er næsten det bedste ved det, siger Annette Brøchner Lindgaard.

Det store fortælletræ bliver officielt indviet næste år.