Frygtet EU-kommissær kommer til Esbjerg

Elever på Erhvervsakademi Sydvest kommer til at stå ansigt til ansigt med konkurrencekommissær Margrethe Vestager, der har opnået stjernestatus i EU

Hun omtales som Danmarks mest magtfulde kvinde. Hun er internationalt kendt som kvinden, der som EU's konkurrencekommissær, langer enorme bøder ud til nogle af verdens største selskaber for at udnytte deres monopolstatus. Det har ramt McDonalds, Amazon og senest Google, der fik en bøde på 32 mia. kr.

Margrethe Vestager er nu så stor en EU-stjerne, at hun flere gange er nævnt som kandidat til at få den absolutte toppost som EU-kommissionens formand. Hun optræder som eneste dansker på Time Magazines liste i 2017 over de mest indflydelsesrige personer i verden.

Det er et scoop. Henrik Larsen, rektor på Erhvervsakademi Sydvest

To radikale

Nu kommer hun til Esbjerg. Den 8. oktober. På Erhvervsakademi Sydvest (EASV).

- Det er et scoop, siger rektor Henrik Larsen, der står bag arrangementet til TV SYD.

- Vi er stolte af, at få besøg af Margrethe Vestager. Vi kan jo se de mange udfordringer, EU oplever for tiden, og hun er jo en af de politikere, der er med til at styre, hvor EU går hen, siger Henrik Larsen.

Det tidligere radikale folketingsmedlem, der blev kommissær i 2014, tager det radikale medlem af Europaparlamentet, kåret som Årets Energipolitiker, Morten Helveg Petersen med sig. Både studerende og erhvervsledere får mulighed for at møde de to.

Aktuelt og relevant for Esbjerg

De to skal først mødes med en gruppe på 150 af EASV’s studerende og dernæst med repræsentanter for Esbjergs erhvervsliv i skikkelse af medlemmer af byens VL-grupper. Altså virksomhedsleder-netværk.

- Vi har 1.100 unge studerende, der gerne vil høre hende, men vi har desværre kun plads til en tiendedel, så det bliver de unge, der beskæftiger sig med den finansielle sektor og med energisektoren, der får fornøjelsen, forklarer rektor Henrik Larsen.

God lærermester

Han mener, at Vestager og Helveg både er højaktuelle og meget relevante for Esbjerg af flere årsager:

- Margrethe Vestager har som konkurrencekommissær i den grad formået at gøre EU og kommissionen synlig og interessant. De sager, hun tager fat i, får stor indflydelse på det erhvervsliv, de studerende inden længe bliver en del af.

For Morten Helveg Petersens vedkommende siger Henrik Larsen:

- Han fokuserer naturligvis på energipolitikken, hvilket må siges at være yderst relevant for Esbjerg, der har tradition for tæt samhandel med England. Så eleverne får lejlighed til at drøfte Brexit.