EU-vælger i tvivl - Jeg skal sætte mig lidt bedre ind i det før jeg stemmer

Rundspørge i Vejles gågade afslører, at der udsigt til høj stemmeprocent ved EU-valget den 26. maj. Hvor meget ved du om EU? Test dig selv i quiz.

- Nu lyder jeg som den dummeste blondine, men nej, det aner jeg faktisk ikke.

Sådan svarede Louise Søgaard fra Vejle, da TV SYD i sidste uge spurgte hende og andre på gågaden i Vejle, om de kender navnene på nogle af kandidaterne til det kommende valg til Europa-Parlamentet.

Hun erkendte, at hun mangler viden om valget til EU. Men det afholder hende dog ikke fra at stemme.

- Det skal jeg da selvfølgelig, men jeg tror lige, at jeg skal sætte mig lidt bedre ind i det, sagde Louise Søgaard.

Mange af de adspurgte i gågaden havde en ambition om at stemme ved valget den 26. maj. Det resultat bekræfter en undersøgelse fra Eurobarometer fra sidste år. Den viste, at 76 procent af danskerne regner med at stemme til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019. Ved seneste valg i 2014 var stemmeprocenten 56, så holder prognosen stik, bliver der sat ny rekord i valgdeltagelse.

Fakta om EU-valget og europaparlamentet:

Afstemningsdato: Søndag den 26. maj skal vi stemme.

Kandidater: Der skal vælges 13 danske politikere til Bruxelles. Der er 136 kandidater på stemmesedlen. Syv af de nuværende danske medlemmer genopstiller. Hvis Storbritannien træder ud af EU, vil Danmark få tildelt endnu et sæde i europaparlamentet, så vi når op på 14 stk.

Valgplakater: Reglerne siger, at valgplakater ved både folketingsvalg og europaparlamentsvalg først må hænges op fra klokken 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen. Ved et folketingsvalg må det dog først ske fra statsministerens annoncering af valgets udskrivelse. Hvis folketingsvalget også skal foregå søndag den 26. maj, skal de senest udskrives i dag den 6. maj.

EU-parlamentet: Der skal vælges i alt 751 politikere til parlamentet i Bruxelles. Gennemsnitsalderen for et medlem var ved udgangen af marts 55 år. Lidt flere end hver tredje (36,5 procent) var en kvinde. De vælges for fem år ad gangen. Næste valg er i 2024.

EU's beslutningsproces: EU-Kommissionen foreslår nye love, på baggrund af anbefalinger fra civilsamfundet, Europa-Parlamentet og medlemslandene. Europa-Parlamentet evaluerer og kommer med ændringsforslag sammen med Rådet, og når der er en aftale, træder loven i kraft i alle EU-medlemslande.

Kandidater fra Syd- og Sønderjylland Mette Bock (LA) Peter Kofod (DF) Henning Hyllested (EL) Bo Vesterlund (SF) Asger Christensen (V) Karin Rohr Genz (AL) Se alle kandidaterne her. Se mere

Stor opbakning til et fælles Europa

Europa-Parlamentet har 751 medlemmer, der er valgt i det udvidede EU's 28 medlemsstater. Siden 1979 er medlemmerne blevet valgt ved almindelige direkte valg for en femårig periode. I år skal 513 millioner europæere til stemmeurnerne mellem den 23. og 26. maj.

Ved det seneste valg til Europa-Parlamentet i 2014 stemte i gennemsnit 42,5 procent af vælgerne på tværs af de 28 medlemslande. Et tal, der siden det første europæiske valg er dalet ca. 20 procent.

I Danmark var valgdeltagelsen noget højere. Sidst lå den på 56 procent, hvilket dog er noget under valg til folketinget. Her var stemmeprocenten ved det seneste valg i 2015 oppe på knap 86 procent.

Danskerne er blandt de europæiske borgere, der sætter størst pris på EU-medlemskabet, viser en spørgeundersøgelse foretaget blandt mere end 27.000 europæere fra sidste år. På spørgsmålet om Danmarks medlemskab af EU har har været en god eller dårlig ting, svarer tre ud af fire danskere, at det har været en god ting. Kun seks procent svarer, at det har været det modsatte. I gennemsnit mener 62 procent af europæerne, at medlemskabet har været en god ting.

Mens der er stor opbakning i lande som for eksempel Danmark og Litauen, det kniber med begejstringen for EU i lande som Italien og Storbritannien, hvor henholdsvis 42 og 48 procent af befolkningerne mener, at EU er en god ting.

Test dig selv

For at teste dig selv i, hvor meget du ved om det europæiske samarbejde, kan nedenstående tests hjælpe dig lidt på vej. God fornøjelse.