EUC-elever reddede middagen på rotteplaget værested

EUC-elever trådte til, da værested i Aabenraa måtte lukke køkkenet på grund af rotter.

På værestedet Den Blå Oase i Aabenraa kan socialt udsatte og andre brugere få et varmt måltid og en god snak. Men det satte rotter pludselig en stopper for.

Heldigvis viste hjælpen sig at være ganske tæt på, idet EUC-elever trådte hjælpende til og tilbød at levere mad til værestedet, indtil køkkenet igen åbner i løbet af et par uger.

- EUC tilbød at hjælpe os med mad. Vi synes, det var fantastisk, siger Robert Refslund-Nørgaard, værestedsleder ved Den Blå Oase, til TV SYD.

For mange er det det eneste reelle måltid, de får. Robert Refslund-Nørgaard, værestedsleder ved Den Blå Oase

- Mange kommer her for at få dagens middag, og for mange er det det eneste reelle måltid, de får. Ikke at kunne tilbyde det i en periode, ville gøre ondt på os alle, tilføjer han.

Fødevarestyrelsen lukkede køkkenet mandag, fordi der blev fundet rotteekskrementer i forbindelse med renovering af bygningen.

I løbet af et par uger satser værestedslederen på at have sit gamle køkken godkendt til genåbning.

Den Blå Oase i Aabenraa er et værested til mennesker med psykiske, sociale eller sundhedsmæssige problemer.

