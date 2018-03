EU’s øverste landbrugsboss kommer til Sønderjylland

Den 20. marts kommer EU’s landbrugskommissær Phil Hogan til Tønder for at drøfte fremtidens landbrugspolitik i Europa. Men inden da skal hele byen sikkerhedsgodkendes.

I disse dage er et større sikkerhedsarbejde igang i Tønder, hvor store dele af byen, et konferencecenter og de omkringliggende områder sikres af både politi og myndigheder.

Det sker som et led i forberedelserne til en større konference, hvor EU’s landbrugskommissær Phil Hogan også har meldt sin ankomst, skriver LandbrugsAvisen.

Phil Hogan skal i følge avisen holde oplæg om, hvad de europæiske landmænd kan forvente inden for lovgivningens rammer i de kommende år.

- Det har taget næsten to år at få fastsat mødeterminen, og det er ikke alle og enhver, der kan knipse i fingrene og få Phil Hogan til at komme. Så der er ingen tvivl om, at det er rigtig stort, at han møder op og deltager, siger Jørgen Popp Petersen, formand for rådgivningsvirksomheden LHN, der står bag konferencen sammen med Bauernverband Slesvig-Holsten og EU-Kommissionen til avisen.