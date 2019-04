Eva Kjer Hansen får en næse i sag om muslingefiskeri

Dansk Folkepartis fiskeriordfører var tæt på at trække det røde kort. Men det ender med en næse til Eva Kjer.

Dansk Folkeparti vil tildele Eva Kjer Hansen (V) en næse for hendes håndtering af sagen om muslingefiskeri. Det siger gruppeformand Peter Skaarup.

Dermed er der ikke udsigt til, at Dansk Folkeparti vil udtrykke mistillid til ministeren eller opfordre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at flytte fiskeriområdet væk fra Eva Kjer Hansen.

- Der er ingen tvivl om, at ministeren er rigtig dårlig til at tage denne her sag alvorligt. Det kunne vi se på det samråd, der blev afholdt onsdag i Folketinget.

Det er en klar markering fra vores side af, at det her er ikke godt nok. Peter Skaarup, gruppeformand, Dansk Folkeparti

- Hun har ikke været god nok til at orientere, og derfor får hun endnu en næse, hvis vi kan bestemme i hvert fald, siger Peter Skaarup.

En næse er en populær betegnelse for, at der udtales kritik af en politikers handlinger. Den bruges, når et støtteparti ikke ønsker direkte at vælte en minister, men i stedet understrege at en grænse er overtrådt.

- Det er en klar markering fra vores side af, at det her er ikke godt nok. Når Folketinget skal holde øje med regeringen, så skal vi også have de oplysninger fra regeringen, som der er brug for, siger Peter Skaarup.

Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Kritik for sen orientering

Det er Berlingske, som har afdækket, hvordan myndighederne i en årrække har givet nogle af landets største muslingefiskere unik adgang til at fiske i Storebælt.

Fiskerne har ifølge avisen tilsyneladende bare kunnet ringe til embedsmænd og få adgang til fangsterne.

De ekstra muslingefangster er givet gennem et såkaldt forsøgsfiskeri, som i flere måneder ad gangen har givet Danmarks største muslingefiskere mulighed for at fange blåmuslinger i udvalgte områder.

Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, har kritiseret, at fiskeriordførerne først er blevet orienteret om sagen i sidste uge, efter at Berlingske havde kontaktet Eva Kjer Hansens ministerium.

Efter samrådet må jeg bare sige, at vi ikke kan give hende én til kritisk beretning (næse, red.). Slet ikke når vi allerede har sagt, at hun næste gang får det røde kort. Ib Poulsen, Fiskeriordfører, Dansk Folkeparti

På samrådet onsdag holdt Eva Kjer Hansen fast i, at hun har håndteret forløbet efter bogen.

Det udløste stor utilfredshed blandt et politisk flertal. Særligt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet mener, at fiskeriministeren har et stort forklaringsproblem.

Det er dog op til Dansk Folkeparti som støtteparti at afgøre, om man vil udtrykke mistillid og dermed vælte ministeren med opbakning fra partierne i oppositionen.

Ib Poulsen udtalte sig torsdag til Berlingske på en måde, som gav indtryk af, at målet nu var fuldt.

- Efter samrådet må jeg bare sige, at vi ikke kan give hende én til kritisk beretning (næse, red.). Slet ikke når vi allerede har sagt, at hun næste gang får det røde kort, siger Ib Poulsen.

Peter Skaarup siger, at han har "talt med" Ib Poulsen om sagen, og at der er enighed om, at den skal ende med en næse.

- Det er ikke os, der ansætter og afskediger ministre. Det gør statsministeren, så det er op til ham. Men vi indskærper, at Eva Kjer Hansens forhold til Folketinget skal blive bedre, siger Peter Skaarup.