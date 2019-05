SV-regering: Eva Kjer og Christian Rabjerg tror ikke på ideen

Flere borgmestre - både fra Venstre og Socialdemokratiet - foreslår lørdag, at de to partier skal danne regering sammen efter valget, men det tror lokale MF'ere ikke meget på.

Dagens forslag om en SV-regering har næppe nogen gang på jord - i hvert fald ikke hvis man spørger Eva Kjer Hansen fra Venstre og Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.

Forslaget er fremsat af en række borgmestre - dels for at sikre en stabil parlementarisk situation og dels for at forhindre fløjene i at få for stor indflydelse.

Vi mødte to folketingsmedlemmer fra de to partier under ophængning af valgplakater i Kolding ved middagstid lørdag.

Og der var ikke den store begejstring for forslaget.

Christian Rabjerg Madsen: - Den borgerlige regering og dermed Venstre har ført en hård nedskæringspolitik og har svigtet på natur- og miljøområdet. Så realiteten er, at der i praksis er alt for stor forskel mellem de to partier.

Eva Kjer Hansen: - Det kunne måske godt være interessant, men det kræver at Socialdemokraterne melder ud, at de vil samarbejdet. At de er klar til at tage ansvar og være med til at gennemføre reformer, der kan sikre dansk økonomi. Vi oplever, at de i stedet har undladt at stemme for en række lovforsdlag - og det kan vi ikke bruge til noget.