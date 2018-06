Eva Kjer skal til VM trods kritik

Fiskeri- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen erstatter Mette Bock til VM trods kritik fra hendes egen udenrigsordfører.

Fiskeri- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) skal se det danske landshold spille VM-kamp mod Frankrig i stedet for kulturminister Mette Bock (LA). Mette Bock er blevet nødt til at ændre planer, da hun er i fuld gang med medieforhandlingerne, skriver hun på Facebook.

- Jeg er enig i, at vi skal passe på ikke at blive en brik i Putins spil, men det mener jeg heller ikke, at vi gør. Eva Kjer Hansen, fiskeri- og ligestillingsminister, Venstre

- Medieforhandlingerne er i fuld gang, og der er et stykke vej endnu. Jeg har derfor tilrettelagt et intensivt forhandlingsforløb i den kommende uge, skriver kulturminister Mette Bock.

Eva Kjer Hansen (V) er ikke den store fodboldentusiast, men hun glæder sig til at bakke op om de danske drenge.

- Jeg ser ikke meget fodbold, men som de fleste andre danskere bliver jeg glad og stolt, når landsholdet klarer sig godt, og jeg glæder mig til at bakke op om fodboldlandsholdet i Rusland, siger hun til TV SYD.

Det har ellers været diskuteret, om den danske regering burde stille med en officiel repræsentant ved VM i fodbold. Venstres egen udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen kritiserede blandt andet planerne om Mette Bocks deltagelse, da han mente, at hun risikerede at blive en ufrivillig brik i Putins propaganda. Nu skal så Venstres Eva Kjer Hansen afsted.

- Det er jo en tilbagevendende diskussion, om vi skal tage til sådanne arrangementer i lande, som ikke overholder menneskerettighederne. Jeg er enig i, at vi skal passe på ikke at blive en brik i Putins spil, men det mener jeg heller ikke, at vi gør. Jeg mener, det er vigtigt, at vi bakker op om dét landsholdet repræsenterer, og det er derfor, jeg tager afsted, lyder det fra Eva Kjer Hansen.