Efter 1300 kilometers svømmetur: Eventyrer tager sidste svømmetag mod danmarksrekord

Danmarkhistoriens længste svømmetur slutter i dag, når Lars Simonsen bliver den første dansker, der har svømmet Danmark rundt.

Et 1300 kilometer langt eventyr slutter i dag. Lars Simonsen tager de sidste svømmetag, når han svømmer fra Kollund til Flensborg Fjord. Det har været en rejse, der har strakt sig over et år, med svømmeture mellem 10-20 kilometer per svømmetur.

Når Lars Simonsen ser tilbage på sin lange rejse gennem det danske farvand, er det da også en oplevelse, der vækker glade følelser for den 43-årige eventyrer.

- Det er helt vildt, det har været storslået tur. Der er en af de største oplevelser i mit liv. Jeg forventer at afslutte fantastiske eventyr med venner og familie og dem, jeg har mødt på vejen.

Målet var at helbrede mor

Man kan undre sig over, hvorfor Lars Simonsen valgte at tage den lange svømmetur rundt om Danmark. En af grundene er, at han gerne ville gøre noget ingen andre havde gjort hidtil.

- Jeg ville gerne på rigtigt eventyr i Danmark. Jeg ville gøre det, det ingen havde gjort før. Derudover så ville jeg gerne havde en god oplevelse med mine forældre og få min mor ud af hendes depression.

Det lykkedes Lars Simonsen, at få sin mor ud af hendes depression. I forbindelse med de mange svømmetag er det faktisk lykkedes ham at få moderen ud af hendes behandlingsforløb.

Starten

Det hele begyndte for lidt over et år siden. Lars kridtede svømmefødderne og tog de første svømmetag ved Vidåslusen ved Højer, der ligger vest for Tønder klos op ad den dansk-tyske grænse.

Lars havde ingen nævneværdig erfaring med svømning. Han kunne svømme 50 meter uden pause, men med hjælp fra den svenske ironwoman Kerstin Nordén, havde han trænet sig op til at kunne svømme 7,5 kilometer uden pause. Nu skulle han svømme 10-20 kilometer om dagen for til sidst at nå i mål med de 1300 kilometer.

Inspireret af englænder

Idéen kom efter Lars Simonsen hørte om englænder, der havde svømmet rundt om det landet på den anden side af Nordsøen.

- Jeg følger en eventyrer fra England, og han har svømmet langs den engelske kyst, og det var et vildt projekt. Så tænkte jeg, hvad jeg kan gøre? Man kan hurtigt cykle rundt om Danmark - men svømme - det er vildt, så jeg tænkte, det gør jeg, sagde Lars Simonsen til TV SYD tilbage i juni 2018, hvor hans lange rejse begyndte.

Første dansker, der svømmede langs den jyske vestkyst

Halvvejs rundt om den jyske halvø mødte Lars Simonsen en stor milepæl. Han havde svømmet langs den jyske vestkyst, som den første dansker nogensinde. På daværende tidspunkt havde hans svømmetur gennem Vesterhavet taget over to måneder.

- Grenen var stort. Jeg havde klaret Vesterhavet, så det var som at stå på toppen af en bakke og se ned, siger Lars Simonsen i dag.

Mor padlede ved siden af

Gennem sin rejse i vandet har Lars Simonsen haft en tro følgesvend. Hans mor, Ilse Simonsen, fulgte sin søn, når hun padlede ved siden af ham i en kajak. Det er også hende, der har sørget for proviant.

Med sig i kajakken transporterede hun også bagagen med blandt andet teltet, de har overnattet i ved de danske strande.

Måtte opgive på Sjællands Odde

Da Lars Simonsen nåede halvvejs på sin 1300 kilometers lange rejse, måtte han dog give op. Efter at have svømmet de første 740, måtte han dele sin drøm i to og erkende, at han ikke kunne blive færdig med den tusinde kilometers lange rejse i 2018, som det ellers var planen. Lars Simonsen var dog ved godt mod og så frem til at springe i det danske farvand året efter.

- Det har været en helt fantastisk tur indtil videre. Jeg er stolt og synes, at jeg kan gå med oprejst pande, sagde Lars Simonsen til TV SYD tilbage i november 2018.

Rejsen støtter Julemærkefonden og DepressionsForeningen

Svømmeturen skulle ikke kun byde på gode oplevelser og danmarksrekorder, den skulle også hjælpe personer med store udfordringer. Svømmeturen støtter nemlig Julemærkefonden og DepressionsForeningen. Begge organisationer har formål, som går tæt ind på livet på den 43-årige eventyrer.

- Selv er jeg blevet drillet i skolen og måtte flytte skole for at komme videre. Jeg husker stadig, hvordan jeg stod og græd ude foran skolen og tænkte på at gemme mig, og så køre hjem igen, når skolen var slut, skriver Lars Simonsen på sin hjemmeside.

Lars Simonsen støtter DepressionsForeningen, fordi hans mor selv har haft en depression. Noget hun senere er blevet helbredt for, efter at have set sin søn svømme Danmark tyndt.

Fremtiden

Lars Simonsen er eventyrer og som en ægte eventyrer, stopper han ikke med ét eventyr. Han skal videre med det næste. Men først skal han ud og tale om sine oplevelser.

- Det første eventyr jeg har i kikkerten er at fortælle om oplevelsen. Ellers har jeg ikke noget på tapet. På sigt skal jeg afsted med min kone og mine børn. Vi vil gerne vandre sammen. Måske i New Zealand eller Nepal.

Det forventes, at Lars Simonsen når i mål klokken 14 ved Flensborg Fjord. Lykkes det ham, vil han kunne kalde sig, den første dansker, der nogensinde har svømmet Danmark rundt. Han er i dag kun to kilometer fra målet.