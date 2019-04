F-16-fly fra Skrydstrup rammer fugl og sikkerhedslander

Afvisningsberedskabets F-16-fly var ude på en træningsflyvning, da et af flyene rammer en fugl. Flyet må derfor sikkerhedslande i Bornholms Lufthavn.

I samarbejde med TV 2/Bornholm

Afvisningsberedskabets to F-16 kampfly var ude på en træningsflyvning. Og da de flyver henover Bornholm, rammer et af flyene en fugl, hvilket giver skader, der gør, at F-16-flyet sikkerhedslander i Bornholms Lufthavn.

Det fortæller presserådgiver ved Forsvarskommandoen, Lars Skjoldan.

I forbindelse med en såkaldt sikkerhedslanding, som ikke skal forveksles med en nødlanding, bliver brandvæsenet tilkaldt for at være sikker på, at hjælpen er til stede, hvis der skulle opstå problemer.

- Flyet lander uden dramatik, og kommer til at stå i lufthavnen indtil Forsvarets teknikere finder ud af, hvad der er sket, fortæller Lars Skjoldan.

Piloten har det godt, ifølge presserådgiveren, som også fortæller, at det ikke er en usædvanlig situation.

Afvisningsberedskabets har to kampfly, hvis opgave er at eskortere uvelkomne fly ud af dansk luftrum. De holder til i Skrydstrup og flyvetræner dagligt, hvis de ikke bliver kaldt på skarpe missioner. Derudover har Forsvaret 24 F-16-fly, der også er på vingerne til hverdag. Og de bliver altså med jævne mellemrum ramt af fugle.

Og selvom lufthavnen blev lukket under sikkerhedslandingen, så får det ingen betydning for de kommercielle flyvninger resten af dagen.