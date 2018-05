F-16 jagerfly flyver hen over byen med fødselsdagshilsen på halerne

To F-16 jagerfly fra Flyvestation Skrydstrup er i anledning af Royal Run udsmykket med en fødselsdagshilsen til Kronprins Frederik.

Når Kronprinsen løber sin One Mile i Esbjerg mandag eftermiddag, vil de to jagerfly flyve ind over området som en hilsen og hyldest til fødselaren, der runder de 50 år på lørdag.

- Flyvevåbnet har tidligere udsmykket fly i helt særlige anledninger. Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har en tæt tilknytning til Forsvaret, og Kronprinsens fødselsdag og Royal Run er en sådan anledning. Derfor hylder Flyvevåbnet Hans Kongelige Højhed med denne særlige flyvende hilsen, siger generalmajor Anders Rex, chef for Flyverstaben, i en pressemeddelelse.

Temaet for Royal Run i Esbjerg er Kronprinsens tid i forsvaret. Derfor stiller Forsvaret med et hold på 300 løbere fra alle tre værn, der skal løbe med på one mile distancen. Også en gruppe veteraner fra DIF Soldaterprojekt løber med i Esbjerg. Hele Forsvarets hold løber i ens løbetrøjer, og de militært ansatte blandt deltagerne løber i uniformsbukser og støvler, så den militære tilstedeværelse bliver tydelig.

Kort tid efter Kronprins Frederiks ankomst i Esbjerg, springer det militære faldskærmslandshold ud fra en redningshelikopter og lander på sportspladsen. Og når soldater og veteraner løber deres heat, flyver to F-16 jagerfly ind over festpladsen som en hilsen og hyldest til fødselaren.