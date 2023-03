F-16 jagerfly skilt ad og samlet igen - i Kolding Storcenter

Det er Fighter Wing i Skrydstrup, der har sat en kombineret hverve- og informationskampagne i gang. Hver dag vil der være personale fra Flyvevåbnet tilstede for at svare på spørgsmål

F-16 flyet har siden 1980 været arbejdshesten i Flyvevåbnet, men bliver i de næste år erstattet af de nyindkøbte F-35 fly.

Med en vægt på fem et halvt ton og et vingefang på ni meter har det været noget af en opgave at få flyet ind i storcentret, og det har da også været nødvendigt at skille det ad, delvist i hvert fald.