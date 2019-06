Er du ikke til Folkemødet? Få en lille rundvisning på øen her

Hvis du ikke lige har haft mulighed for at tage en smuttur til Bornholm for at opleve Folkemødet, så tager TV SYD dig med en kort tur rundt på Folkemødet.

Sidste år besøgte omkring 113.000 mennesker Folkemødet på Bornholm. I år regner arrangørerne også med at besøgstallet igen vil runde de 100.000 gæster, når Folkemødet slutter søndag formiddag efter fire dage med debatter og arrangementer. Og der nok at tage fat på. For mere end 1000 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier deltager i de mere end 3000 arrangementer, som foregår forskellige steder i Allinge. Og det bliver dækket og fulgt tæt af hundredvis af journalister. Ved Folkemødet i 2018 var der omkring 650 presseakkrediterede journalister. Årets Folkemøde skiller sig lidt ud. For første gang nogensinde har Folkemødet et tema. Temaet er FN's 17 verdensmål, og mange af arrangementer kredser lige netop om dette. Hvordan mindsker vi ulighed? Hvordan sikrer vi god økonomi? Hvordan sørger vi for, at vi sikre uddannelse? Det er gratis for alle at deltage i arrangementerne. Hvis du aldrig har været på Folkemødet, så kan du få en hurtig rundvisning og mærke lidt af stemningen fra Bornholm i videoen i toppen af artiklen. Vi tager dig med til hovedscenen og til 'Gæsten', hvor festen fortsætter om aftenen, når debatterne er færdige. Og i faktaboksen i bunden af artiklen kan du blive klogere på, hvor ideen om Folkemødet stammer fra, og hvornår det første gang foregik på Bornholm Fakta om Folkemødet: - Folkemødet bliver hvert år afholdt i Allinge på Bornholm. - Det er en politisk festival. Inspirationen kommer fra den svenske politikeruge i Almedalsveckan, der afholdes på Gotland. - Idéen til Folkemødet fik daværende indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) og repræsentanter for Bornholms Regionskommune. - Ved det første folkemøde i 2011 var der 250 debatter og andre arrangementer. I 2018 var der cirka 3000. - I 2011 deltog 10.000 personer fordelt over Folkemødets fire dage. I 2018 var antallet vokset til 113.000.



Kilde: Avisen.dk, Ritzau & Folkemødet