Mandag markerer første dag i ordblindeugen, der afholdes hvert år i uge 40.

Sanåd hre olpveer noleg ordiblnde en testkt. Bosgtvaenne de hppeoer elelr flyder sannen og re svræe at lsæe.

Hvor lang tog det dig at læse sætningen? Lige så lang tid som det vil tage de fleste mennekser at læse den ovenstående tekst, lige så lang tid vil det tage en ordblind at læse sætningen med korrekt sammensætning af bogstaver: Bogstaverne de hopper eller flyder sammen og er svære at læse.

Hvad er ordblindhed?

Uge 40 er national ordblindeuge. Det markeres med flere arrangementer i de forskellige regioner.

Ordblindhed er en permanent funktionsnedsættelse, der har store konsekvenser for, hvordan man læser, staver og skriftligt formulerer sig.

Det kan have nogle store følgevirkninger at være ordblind. Nogle af følgevirkningerne kan være: begrænsninger i uddannelsesvalg, mangel på selvtillid og et større tidsforbrug til alt, hvad der har med læsning og skriftlig formulering at gøre. Det skriver ordblindeforeningen på deres hjemmeside.

Man ved ikke præcist, hvor mange danskere, der er ordblinde, da man ikke har noget centralt register over handicap i Danmark. Børne- og Undervisningsministeriet skriver på deres hjemmeside, at mellem tre til syv procent af befolkningen er ordblinde.

Tidlig indsats har en betydning

Jo tidligere, man opdager ordblindhed, desto bedre resultater kan man opnå, hvis man får den rette hjælp. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på kendetegn, som kan have en sammenhæng med ordblindhed. Det skriver ordblindeforeningen på deres hjemmeside.

De tidlige tegn på ordblindhed De helt tidlige kendetegn Ordblindhed i familien

Vanskeligheder med talesproget

Forsinket taleudvikling

Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger

Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (fx strømpe, springe, længst)

Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord

Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder

Barnet viser ringe interesse for bogstaver (fx i eget navn) eller bøger Børnehaveklasse Vanskeligheder med at rime

Vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal

Vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord (fx at finde ud af, hvordan ordet “lur” vil lyde, hvis man fjerner det første bogstav “l”)

Vanskeligheder med at huske ord

Vanskeligheder med at rime betyder, at barnet har svært ved at forstå, at to ord er i “lydfamilie” med hinanden, selvom de ikke ligner hinanden i betydning, fx mand/spand, hus/mus, potte/måtte 1. klasse Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord

Vanskeligheder med hurtigt at genkende ord i læsning

Vanskeligheder med stavning

Vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver Kilde: ordblindeforeningen.dk Se mere

Man kan lave en test for ordblindhed i tredje klasse, hvis der er mistanke om, at barnet er ordblind. Testen medvirker til, at den ordblinde person kan deltage på lige vilkår med andre på samme uddannelse. Det er skolelederen på den enkelte skole/institution som vurderer, hvilke personer, som skal testes. Har man mistanke om, at ens barn er ordblind, kan man bede skolen om at fortage testen fra tredje klasse. Når barnet går i fjerde klasse, kan man kræve, at skolen skal foretage testen.