Få hjælp til din sorg

Snart åbner Headspace en sorggruppe i Aabenraa, der skal hjælpe unge til at håndtere deres sorg.

Når man mister en, kan det være svært at vide, hvor man skal gå hen for at få den nødvendige hjælp. For hvordan bearbejder man alle de følelser, en dyb sorg medfører?

Snart er der hjælp at hente, når Headspace åbner en ny sorggruppe i Aabenraa. Sorggruppen skal hjælpe unge til at tackle sorgen og savnet, der opstår, når man mister en. Mette Petersen er initiativtager til den nye sorggruppe. Idéen om at lave en sorggruppe opstod, da hun for blot få år siden mistede sin far.

Jeg startede det op, for jeg kunne mærke, at jeg havde brug for det, og jeg ville også gerne være med til at hjælpe andre. Mette Petersen, initiativtager sorggruppe, Headspace, Aabenraa

- Jeg startede det op, for jeg kunne mærke, at jeg havde brug for det, og jeg ville også gerne være med til at hjælpe andre, og jeg fandt ud af, at den slags tilbud manglede her i omegnen, siger hun i en pressemeddelelse.

Et frirum for unge

Mere end hvert fjerde barn eller ung har, inden de fylder 25 år, haft alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet. Formålet med den ny sorggruppe er at skabe et rum, hvor børn og unge kan mødes og tale om det, der er svært, fortæller Mette Petersen.

- Vi har jo også set, hvordan det her påvirker rigtig mange børn og unge. De har brug for at bearbejde savnet og sorgen, og der kan det at dele det med andre børn og unge være ekstremt givende, siger Kim Callesen, centerchef i Headspace, Aabenraa.

Sorggrupperne starter op i februar, og der er grupper for børn mellem 12 og 15 år og for unge mellem 16 og 28 år.