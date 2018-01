Få indbrud i julen

Syd- og Sønderjyllands Politikreds har haft det laveste antal juleindbrud i mange år.

Kun 98 indbrud blev det til i juledagene i Syd- og Sønderjyllands Politikreds. Og julen er så den 5. i træk, hvor antallet af indbrud er faldet.

Indbrud i Syd- og Sønderjyllands Politikreds 2013 231

2014 181

2015 122

2016 154

2017 98

Politiet peger selv på flere forklaringer på det faldende antal indbrud. Kredsen har oprettet specialiserede indbrudsgrupper, der analyserer indbruddenes hvor og hvordan, og så bliver patruljeringen planlagt derefter.

Derudover er der blevet gjort et stort arbejde for at informere borgerne om, hvordan de sikrer sig mod indbrud, både ved besøg hos de enkelte borgere, offentlige møder og kampagner. Og endelig er der mange borgere, der er med i nabohjælp-ordningen.

- Hvert eneste indbrud er et for meget. Men vi er meget glade for den positive udvikling, siger politiinspektør Kaj Nielsen, Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Nu gælder det om at holde fast i tendensen, og der har vi brug for borgernes hjælp med fokus på at sikre boligen og at hjælpe hinanden med at holde øje med naboens hus, med kvarteret og med området.