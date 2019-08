Borgmester til Folketing: Få nu ændret loven

I et opslag på Facebook langer Koldings borgmester nu ud efter Folketinget i sag om brugen af ordet "dagplejer" vs. "privat pasningsordning".

Efter et forbud mod en plakat med ordet ”dagplejer” udløste en massiv debat om brugen af ordet i private hjem tidligere på måneden, langer Koldings borgmester Jørn Pedersen (V) nu ud efter Folketinget.

I et nyt opslag på Facebook, skriver borgmesteren:

”Må man kalde sig dagplejer, når man er privat? Nej har folketinget i deres visdom besluttet i 2018.”

”Jeg håber, at støttepartiet og de som stemte for den lov, kan forklare mig den dybere mening, for jeg forstår det ikke.”

Lovændring: Kald jer privat pasningsordning

En lovændring betød, at alle private dagplejere fra 1. januar 2019 skulle ændre navn til "privat pasningsordning". Det betyder, at de hverken på hjemmeside og visitkort længere må kalde sig dagplejere.

I loven står der, at ”private pasningsordninger alene må anvende betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge”.

Læs også Kommune til private børnepassere: Fjern ordet 'dagplejer' fra plakat i jeres hjem

I debatten om plakaten var spørgsmålet derfor, om det udelukkende omhandler skiltning og hjemmesider i det offentlige rum - eller også gælder indenfor hjemmets fire vægge?

Kolding Kommune: Fjern ordet dagplejer

Kolding Kommune bad derfor private pasningsordninger i kommunen om at fjerne plakaten fra deres hjem. I den forbindelse udtalte borgmesteren ellers til TV SYD.

- Jeg kan godt se, at det ser fuldstændig mærkeligt ud for borgerne, at vi bruger tid og krudt på det. Der er så mange andre vigtige ting at tage sig af. Men selvfølgelig må man ikke markedsføre sig som dagplejer, når man ikke er det – man er privat pasningsordning, sagde Jørn Pedersen d. 14. august til TV SYD.

Borgmester: Forældre er ikke dumme

Naturligvis kan det hedde privat og en kommunal dagpleje. Jørn Pedersen, Borgmester i Kolding

Men nu opfordrer borgmesteren altså politikerne i Folketinget til at tage loven op til revision.

”Naturligvis kan det hedde privat og en kommunal dagpleje. Forældre er altså ikke dumme, og børnene er fuldstændig ligeglade.” Skriver borgmesteren i sit Facebook opslag og slutter: ”Så kære folketing, få det ændret!”