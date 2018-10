HØJSPÆNDINGSMASTER Få overblikket her

Den kommende "elmotorvej" fra Holstebro til grænsen er afgørende for at få plads til mere grøn strøm fra især vindmøller i elnettet, mener både Folketinget og det statslige energiselskab Energinet.

Det er besluttet at opføre ca. 500 elmaster på den 170 kilometer lange strækning fra Holstebro til den dansk-tyske grænse.

Projektet har vakt modstand hos såvel politikere som borgere og Dansk Ornitologisk Forening.

Sådan er sagen forløbet

December 2015:

Energinet søger energi-, forsynings- og klimaministeren om tilladelse til at

etablere 400 kV luftledninger mellem Idomlund og den dansk/tyske grænse, da det er for dyrt at grave kablet ned.

November 2016:

Folketinget beslutter, at højspændingsforbindelsen som udgangspunkt skal anlægges som luftledning.

Oktober 2017:

Ministeren godkender projektet.

April 2018:

Første offentlighedsfase af VVM-processen afvikles - blandt andet med en række borgermøder.

Juni 2018:

Ministeren beder Energinet om at udarbejde en teknisk redegørelse, bl.a. om hvor meget af forbindelserne, der kan graves i jorden.

Oktober 2018:

Energinet offentliggør rapport, der konkluderer, at maksimalt 15 procent af strækningen på 170 km kan graves ned. Det svarer til 26 km.

November/december 2018:

Det forventes, at udenlandske eksperter melder tilbage efter at have analyseret rapporten fra Energinet.

Derefter:

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil først drage konklusioner, når udenlandske eksperter har trykprøvet Energinets rapport.