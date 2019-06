Behandlingstilbud til unge misbrugere: Få penge og sms’er for at droppe stofferne

Gavekort for fremmøde og sms-påmindelser er redskaber, der skal hjælpe unge i Kolding Kommune ud af deres stofmisbrug.

Stadig stoffri knapt to år efter behandling, flere i uddannelse og faldende kriminalitet. Det er tre af de positive og dokumenterede resultater af det nye behandlingsforløb MOVE, der henvender sig til unge misbrugere mellem 15 og 25 år.

Derfor indfører Kolding Kommune nu programmet.

- Vi glæder os helt vildt til at komme i gang. Det er godt program med rigtig gode resultater. Misbrugerne er glade for det, og der er samtidig god økonomi i metoden, siger leder af stofmisbrugsbehandlingen i Kolding Kommune, Ulrich Guldahl Poulsen, til TV SYD.

Det bliver bekræftet i en økonomisk evaluering af MOVE, som VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - står bag.

- Der er flere, der gennemfører dette program end andre behandlingsforløb, og der er bedre resultater for både misbrugere og borgere med en psykiatrisk lidelse. Jo flere der gennemfører forløbet, jo flere undgår at blive indlagt. Det er en samfundsmæssig gevinst.

Gennem fire år har ni kommuner, herunder Fredericia og Aabenraa kommuner, testet forskellige behandlingsforløb. De bedste resultater er sat sammen til MOVE. Det skal det nu spredes ud til resten af landet. Kolding Kommune er blandt de første kommuner.

- Det er meget ødelæggende for et ungt liv at være styret af stoffer. Det koster uddannelse, og risikoen for en kriminel løbebane er nærliggende, forklarer formand for kommunens social- og sundhedsudvalg, Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Evalueringen af MOVE viser at: 50 procent af de unge er stoffrie ni måneder efter endt behandling, mens 49 procent er det 21 måneder efter endt behandling.



Når de unge starter behandling har 20 procent lavet kriminalitet indenfor de seneste 30 dage, ni måneder senere er det 6 procent.



Når de unge starter behandling var 51 procent i uddannelse, ni måneder efter er det 66 procent. Kilde: Center for Rusmiddelforskning / Socialstyrelsen​

Utraditionelle redskaber

Hun mener derfor, at det er nødvendigt og glædeligt med det nye behandlingstilbud.

- Unge er en vanskelig gruppe at fastholde, og derfor er jeg glad for, at vi nu er på vej med en metode, der både er særdeles virkningsfuld og får dem i gang med meningsfyldte aktiviteter.

Vejen mod stoffrihed er utraditionel: Samtaler og terapi i et længere forløb – og derudover sms’er med påmindelser og kontante belønninger, i form af gavekort på 200 kroner, for at møde hver anden gang. Det er blandt redskaberne, der sikrer unge med stofmisbrugsproblemer et liv uden stoffer.

- Metoden passer til kommunens strategi ”Selvværd og sammenhæng”, for den involverer borgerne i høj grad. Misbrugerne er selv med til at sætte deres behandlingsmål – ud fra deres ønsker, behov og syn på sig selv, forklarer Ulrich Guldahl Poulsen.

Overbevisende resultater

Kolding Kommune samarbejder med Socialstyrelsen om projektet. De har testet MOVE fra 2014-2018 – og Center for Rusmiddelforskning har evalueret forløbet.

Resultaterne taler deres tydelige sprog. Hver anden ung, der kvitter stofferne gennem behandlingsforløbet MOVE, er stoffri 21 måneder efter behandlingen. Samtidig styrtdykker de unges kriminalitet, og de kommer i højere grad i uddannelse.

- Nu skal vi i gang med at lære personalet op i metoder og redskaber – og så er vi spændte på, om behandlingsprogrammet kan leve op til det, vi er blevet stillet i udsigt, slutter Ulrich Guldahl Poulsen.

De første unge stofmisbrugere ventes at få muligheden for at blive en del af MOVE sidst på året.