Vesteuropas højeste tårn: Får betydning for handelslivet i flere byer i det sydjyske

Et 320 meter højt tårn med tilhørende butikscenter. Det vil Brande kunne prale af om ganske få år. Imponerende. Men hvad betyder de vilde planer for den nærliggende by Give.

Om fem år står der med al sandsynlighed et 320 meter højt tårn i Brande midt på den jyske hede. Tårnet vil blive Vesteuropas højeste. Et enigt byråd i Ikast-Brande stemte mandag for den lokalplan, der skal bane vejen for det ambitiøse projekt.

Det er Bestseller koncernen, der skyder penge i projektet. Ved siden af skal der bygges 30.000 kvadratmeter til butikker.

I klart vejr vil man kunne se tårnet op til 45 kilometer væk. Og spejder man i sydøstligt retning, rammer blikket Give allerede efter de 14 kilometer.

Butikscenter i Brande bygget af Bestseller skal rumme 30.000 kvadratmeter butikscenter.

- Det der gør det svært, er jo at man ikke ved, hvordan det ser ud. Vi har selvfølgelig diskuteret det, og går til det med en positiv holdning, sådan lyder det fra næstformanden for Handel og Erhverv i Give, Keld Jensen.

Mens udsigten helt sikkert vil være enestående, så er det butikkerne, der følger med, som man holder øje med i handelsbyen Give.

- Vi skal udnytte, at der kommer mange mennesker forbi Brande og dermed også Give. Som det er nu, er Give kendt som en handelsby med et højt serviceniveau, hvor kunderne får en meget fin betjening, siger Keld Jensen.

Han og Gives handlende tror, at det nye kommende handelscentrum i Brande kunne komme til at være en større konkurrent til Kolding Storcenter og til Herning end Give.